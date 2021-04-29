Makrolu mouse'lar oyunseverlerin en çok kullandığı ekipmanlardan biri. Genellikle oyunlarda kolaylık sağlaması amacıyla fazla tuşlarına kısayollar atanan bu mouse'lardan birini seçmek hiç kolay değil. Biz de bu yüzden onlarca marka ve yüzlerce model arasından 15 tane makrolu oyuncu mouse'u seçerek sizler için kısaca inceledik.

Devir ilerledikçe birçok teknolojik ekipman ortaya çıkıyor ve her yıl gelişiyor. Video oyunu kavramı ilk ortaya çıktığında oyuncu mouse’u diye bir kavram yoktu. Ancak oyun sektörü geliştikçe ve masaüstü platformlarda oyun oynamak yaygınlaştıkça bu amaca hizmet edecek fikirler de hızla türedi. 1999 yılında oyuncu mouse’u olarak adlandırılan ilk mouse, Razer Boomslang adıyla piyasaya sürüldü. Boomslang’in özellikleri tabii ki bugünün oyuncu mouse’larıyla yarışacak cinsten değildi. Zamana göre şık ve rahat bir tasarıma sahip, toplu bir mouse’tu. İlerleyen zamanlarda oyuncu mouse’larına birçok yeni nesil özellikler getirildi: Detaylı ışıklandırmalar, değiştirilebilir ağırlık, farklı oyun türlerine göre ergonomik tasarımlar ve tabii ki makro tuşlar.

Oyuncu ekipmanlarının en temel üyelerinden olan oyuncu mouse’ları birçok farklı özellik ve tasarımla satışa sunuluyor. Bu mouse’ların ana görevi oyun oynarken kullanıcıya konfor, kolaylık ve hız sağlamak. Oyuncular tarafından çokça tercih edilen makrolu mouse’lar, üzerlerindeki ekstra tuşlarla oyuncuyu bir üst seviyeye taşıyor. Biz de makrolu maouse tavsiyesi arayanlar için farklı fiyat ve özelliklerde 15 tanesini seçtik ve kısaca anlattık. Gelin, hepsinin artılarını ve fiyatlarını birlikte inceleyelim.

Makrolu mouse öneri listesi:

MSI Gg GM08

SteelSeries Rival 600

Gamepower Ursa

Logitech G305 Lightspeed Wireless

Xiaomi Wireless Gaming Mouse

Philips Momentum SPK 9525

Razer Naga Trinity

Asus ROG Spatha

HyperX Pulsefire Raid

HP OMEN Reactor

Corsair M65 RGB Elite

Bloody ML160A LK

Monster Pusat V8

Lenovo Legion M200

Glorious Model O

GamePower Devour S

Hem kablolu hem kablosuz olan, kullanım anında şarj edilebilen MSI Gg GM08

​LED ışıklı ejder logosu ve simetrik tasarımıyla sade bir görünüme sahip olan MSI Gg GM08, hem sağ hem sol elle kullananlar için uygun. Üzerinde toplam 6 adet tuş bulunan mouse’un 2 tane makro tuşu bulunuyor. Tuşları 10 milyonun üzerinde tıklamaya karşı test edilmiş olan mouse, altın kaplama USB ucuyla oldukça uzun ömürlü görünüyor. Mouse’un aynı zamanda ayarlanabilir ağırlık sistemi ve 3200 DPI hızına sahip. Bu hız bir MSI’ın yazılımıyla 4200’e kadar artırılabiliyor. İlgi çekici bir yığın tuşla donatılmış olmasa da MSI Gg GM08, çoğu oyun için oldukça yeterli ve kaliteli bir makrolu mouse. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

3 makro tuşa sahip olan uzun ömürlü SteelSeries Rival 600

‘Işıklı mışıklı’ tabirine son derece uyan makrolu mouse SteelSeries Rival 600, birçok kişiselleştirme özelliğine sahip. Mouse’un içindeki 8 farklı ışık kaynağı, üst kısımdaki iki şerit ve tekerleği birçok renkle ışıklandırmanızı sağlıyor. 3 makro tuş ve 2 sensöre sahip mouse’u kaldırdığınızda bile rahatça kontrol edebiliyorsunuz. 60 milyonun üzerinde tıklama ömrüne sahip Rival 600, 4 gramlık ağırlıklarıyla tutuş hissiyatını tam aradığınız şekilde ayarlamanıza olanak sunuyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüksek DPI arayanlara Gamepower Ursa

Tam 7 adet programlanabilir tuş barındıran makrolu mouse Ursa, 20 milyon tıklamaya kadar dayanıklılık garantisi veriyor. Mouse’un farklı yerlerinde bulunan RGB aydınlatmalar birçok seçenek sayesinde istediğiniz renge bürünüyor. Kaymaz ve terletmez yüzeye sahip ürünün Ursa’nın hassasiyeti, 5000 DPI’a kadar artırılabiliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

6 adet programlanabilir tuşa sahip Logitech G305 Lightspeed Wireless

Hafif ve sade tasarımıyla dikkat çeken G305 Lightspeed 6 adet programlanabilir makro tuşa sahip. 1 adet AA pille 250 saat kesintisiz oyun tecrübesi sağlayan mouse, pil seviyesi %15’e düştüğünde görsel bir uyarı veriyor. 100 DPI’dan 12000 DPI’a kadar ayarlanabilen hassasiyeti ve güçlü sensörüyle kablolu bir mouse’tan farksız bir kullanım sağlıyor. Logitech G305 Lightspeed Wireless, siyah ve beyaz olmak üzere 2 adet renk seçeneğiyle birlikte satılıyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Abartılı tasarımlardan sıkılanlar için Xiaomi Wireless Gaming Mouse

Akıllı telefonlardan sonra hayatın her alanında kolaylık sağlayan ürünler çıkaran Xiaomi, kablosuz makrolu mouse’uyla da oyuncuları tatmin ediyor. 6 adet programlanabilir buton, 4 farklı örüntüyle çalışabilen 2 ayrı aydınlatma bölümü ve ergonomik tasarımıyla Xiaomi Wireless Gaming Mouse, sektörün bilinen isimlerinden hiç de geri kalmıyor. 1500 mAh batarya kapasitesine sahip mouse’un hassasiyeti 7200 DPI’a kadar ayarlanabiliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Pahalı ama ömürlük: Razer Naga Trinity

Makrolu mouse kategorisinin şahı denebilecek donanıma sahip olan Naga Trinity, değişen yan panelleri sayesinde 3 farklı mouse’unuz varmış gibi avantajlı bir kullanım sağlıyor. Bu değişen panellerin birinde 2, birinde 7, diğerinde ise 12 programlanabilir makro tuş bulunuyor. Razer’ın Chroma teknolojisiyle donatılan Naga Trinity, 16,8 milyon renk seçeneğiyle sınırsız bir ışıklandırma sunuyor. Hassasiyeti 16000 DPI’a kadar artırılabilen mouse’un kablolu ve kablosuz seçenekleri bulunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Abartılı tasarım ve kalite arayanlar için Asus ROG Spatha

Kylo Ren’in kaskıyla oyun oynamak gibi bir hayaliniz varsa Asus ROG Spatha alarak bunu başarabilirsiniz. Hiç de sade olmayan, dikkat çekici tasarımıyla Spatha, şık ve konforlu bir oyun tecrübesi sunuyor. Mouse’un MMO oyunları için optimize edilmiş 12 programlanabilir makro tuşu bulunuyor. Kablosuz bir şekilde çalışan, şarj edilebilir makrolu mouse, magnezyum alaşımlı kasası sayesinde uzun kullanım ömrü sağlıyor. 3 bölümlü ışıklandırmalı Spatha’nın DPI üst sınırı ise 8200. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Makro tuş dizilimi açısından farklı tasarıma sahip Pulsefire Raid, ergonomik yapısı nedeniyle tercih ediliyor. Tutuş rahatlığını artırmak için tasarlanmış olan makro bölümü, baş parmağın dinleneceği kaymaz zeminin etrafında toplanan tuşlardan oluşuyor. 16000 DPI’a kadar ayarlanabilen makrolu mouse’ta toplam 11 tuş bulunuyor. HyperX NGENUITY programı sayesinde bu 11 tuşu ve RGB aydınlatma sistemini kontrol edebiliyor, mouse’u onlarca seçenekle özelleştiriyorsunuz. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Konforu ile övgüler toplayan HP OMEN Reactor

OMEN Reactor, sol kısmında bulunan kanat sayesinde oyuncunun tutuş konforunu artırıyor. Baş parmağınız bu kanat üzerindeyken elinizi hareket ettirmek ya da makro tuşlara basmak çok daha kolay bir hale geliyor. RGB ayarlarında 16,8 renk seçeneği bulunan ürünün hassasiyet ayarı 16000 DPI’a kadar çıkıyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

FPA oyuncularının ihtiyaçlarına uygun tasarlanan Corsair M65 RGB Elite

Fiyatı: 500 TL

Farklı katmanlardan oluşan tasarımıyla dikkat çeken M65 RGB Elite, yan kısmındaki 3 ekstra makro tuş da dahil olmak üzere 8 adet programlanabilir tuş barındırıyor. Yan kısımdaki tuşlardan biri, büyük ve kırmızı bir nişan gösterge işareti. Çok kullanılan ve çok temel işleve sahip komutlar bu tuşa atanarak kolaylık sağlanabilir. Makrolu mouse’un hassasiyeti 18000 DPI’a kadar çıkıyor. Ayarlanabilir ağırlık sistemine de sahip olan M65 RGM Elite, daha çok FPS oyuncularının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir ürün. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

A4 Tech'in ürettiği Bloody ML160A LK

A4 Tech’in alt markası olan Bloody’nin ML160A LK modeli, sağ tıklama butonunda bulunan sayısal pad sayesinde sıra dışı bir görünüme ve kullanıma sahip. 17 adet butonu bulunan mouse’un 9 butonu bu bölgede yer alıyor. Bloody’nin size vereceği program sayesinde özellikle FPS oyunlar için tasarlanmış ayarları kullanabiliyor, ayrıca kendi ayarlarınızı oluşturabiliyorsunuz. 6 farklı keskin nişancı modu, 4 farklı ateş etme modu ve 8200 DPI hassasiyet üst sınırına sahip makrolu mouse Bloody ML160A LK, FPS oyuncularının isteyebileceği her şeyi barındırıyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yerli üretim Monster Pusat V8

Türkiye çıkışlı oyun bilgisayarı firması Monster, daha sonradan çeşitli aksesuarların da üretimine başladı. Makrolu mouse kategorisinde oldukça beğeni toplayan şirket, Pusat V8 mouse’uyla MMO oyuncularının dikkatini çekti. Yan kısmında 12 makro tuş bulunduran V8’in toplam tuş sayısı 18. Farklı 8 RGB aydınlatma moduna sahip V8’i 16,8 milyonluk bir renk yelpazesiyle istediğiniz renkte kullanabiliyorsunuz. Ergonomik bir yapıya sahip mouse’un altı, teflon yapısı sayesinde oldukça kaygan bir hale getirilmiş. Hassasiyet ayarı ise 12000 DPI’a kadar artırılabiliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Elinizin terlemesini azaltan tasarımı ile Glorious Model O

Glorious Model O, terlemeyi azaltan delikli yapısı ve hafif kasası sayesinde oyuncuya rahat ve hızlı bir kullanım sunuyor. Hassasiyet ayarı 12000 DPI’a kadar çıkabilen Model O, 16,8 renkle ayarlanabilen RGB ışıklandırma sistemi barındırıyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ergonomik eklentileri ile GamePower Devour S

Fiyatı: 300 TL

Bu mouse’u ilgi çekici kılan özellik, 4 adet kanat eklentisi sayesinde tutuş hissiyatını kendinize göre ayarlayabilmeniz. Bu ek parçalar çok kolay bir şekilde takılıp çıkarılabiliyor. 8 adet programlanabilir tuş barındıran Devour S’in hassasiyeti 10000 DPI’a kadar çıkabiliyor. Kişiselleştirilebilir RGB ışıklandırması, arka kısımdaki ızgara benzeri bölümde, yan çizgilerde ve tekerlekte istediğiniz renkte çalışıyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı Lenovo Legion M200

Çok fazla makro tuş istemeyen, basit ve sade bir kullanım arayanlar için uygun bir seçim olacak Legion M200, aynı zamanda görece düşük bir fiyata sahip. Mouse’un her yanını saran çizgiler RGB ışıklandırma seçenekleriyle isteğinize göre şekil alıyor. Üzerinde 5 adet tuş bulunduran Legion M200, 2400 DPI hassasiyet üst sınırı taşıyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Listenin en ucuz makrolu mouse’u: Philips Momentum SPK9525

Listenin en düşük fiyatlı üyesi olan SPK 9525, fiyat performans dengesi açısından oldukça iyi bir seçenek. “Haftada 1 saat oynayıp çıkıyorum” diyenlerdenseniz ya da yedek mouse arıyorsanız bu ürün fazlasıyla ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Kasası boyunca ilerleyen RGB ışıklandırmalara sahip mouse’un DPI ayarı 2400 ile sınırlı. Üzerindeki toplam tuş sayısı ise 10. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Makrolu mouse’ları incelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Olabildiğince farklı marka, işlev ve fiyattaki ürünlere yer vermeye çalıştık. Şunu da belirtmeden geçmeyelim: Eğer makrolu oyun mouse’u almak gibi bir planınız varsa, listedeki ürünlerin çoğunun çeşitli sitelerde indirimde olduğundan haberiniz olsun. Peki sizin listede yer alması gerektiğini düşündüğünüz bir makrolu mouse var mı? Ya da listedeki mouse’lardan birini kullandığınız oldu mu? Görüş ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.