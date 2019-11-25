Apple, Birkaç Gün Geçerli Olacak Kampanyaya Hazırlanıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, cuma günü başlayacak olan bir kampanyaya hazırlanıyor. Apple, bu kampanya kapsamında tüketicilere 200 dolara varan indirim kuponları verecek. Kampanyanın detayları şu an için bilinmiyor.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte dünya genelinde büyük bir indirim furyası başladı. Bu bağlamda kasım ayı boyunca sizlerle pek çok kez, şirketlerin indirim ve kampanya haberlerini paylaştık. Şimdi yine bir kampanya haberiyle karşınızdayız. Bu seferki kampanyanın sahibi ABD merkezli teknoloji devi Apple. Apple, "Black Friday" adı altında 29 Kasım Cuma günü başlayıp 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek bir kampanya düzenlemeye hazırlanıyor.

Apple'ın düzenleyeceği bu kampanya, iPhone veya diğer ürünlerde bir indirim sunmuyor. Apple, ürünlerinde bir indirim yapmak yerine tüketicilere indirim kuponu verecek. 200 dolara kadar ulaşabilecek bu indirim kuponu kapsamında tüketiciler, diledikleri Apple ürününü alabilecekler. Ancak Apple, şu an için bu indirimle ilgili detaylı bir bilgi ne yazık ki vermedi.

Apple, tüketicileri şu an için sadece bir hatırlatıcıya yönlendiriyor. Fakat bunun haricinde herhangi bir bilgi verilmiyor. Tüketicilerden, cuma gününe kadar beklenilmesi isteniyor. Çok büyük bir ihtimalle Apple, tüketicilere sunacağı bu indirim kuponlarını son ürünlerinde geçerli kılmayacak ancak yine de tüketiciler, daha şimdiden bu kampanya için heyecanlanmaya başlamış durumdalar.

Apple'ın "Black Friday" kampanyası dünyanın neredeyse her yerinde geçerli. Ancak şu an için Apple'ın Türkiye için hazırlanan resmi internet sitesinde konuyla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmiyor. Türkiye, kampanya kapsamına kısa bir süre içerisinde dahil edilebileceği gibi hiç dahil edilmeyebilir. Bunu ancak zaman gösterecek. Konuyla ilgili herhangi bir gelişmenin yaşanması halinde sizlere yeniden bilgi vereceğiz.