Bugatti Chiron, trafiğe açık alanda Formula 1 hız rekorundan daha yüksek bir hıza ulaştı. Alman otobanında saatte 417 Km’lik akıl almaz bir hıza ulaşan otomobil, trafiğe kapalı alanda ise çok daha fazlasını yapabilecek kapasitede olduğunu kanıtladı. İşte o anların videoları…

Otomobillere ilgi duyan takipçilerimizin bildiği gibi her hafta birbirinden heyecanlı drag yarışlarını haberleştiriyoruz. Her ne kadar o yarışlarda hızlarıyla ve performanslarıyla etkileyen otomobiller olsa da Bugatti Chiron’un ne kadar farklı bir seviyede olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Radim Passer adlı bir YouTube kanalının yaptığı paylaşımda Bugatti Chiron’un ‘trafiğe açık’ Alman otobanında inanması güç bir hıza ulaştığını görüyoruz. F1 tutkunlarının bile beklentisini aşan video, hem Alman otobanlarının kalitesini hem de Fransız otomotivinin gücünü gösteriyor. Öyle ki, Formula 1 yarışlarında şu ana kadarki kırılan hız rekoru saatte 397 Km. Trafiğe açık otobanda Bugatti Chiron ise saatte 417 Km hıza ulaştı. Üstelik, bundan çok daha fazlasını yapabilecek kapasitede…Videoya göz atmadan önce aracın özelliklerinden de kısaca bahsetmekte fayda var.

Bugatti Chiron’un genel özellikleri:

Dünyanın en hızlı otomobilleri listesinde zirvede yer alan Bugatti Chiron, 8 litrelik 16 silindirli ve dört turbolu motoruyla 1500 beygir ve 1180 Nm tork gücü üretiyor. Aracın 0’dan 100 km’ye çıkış süresiyse 2.3 saniye olarak belirtiliyor. Bu bilgiler ışığında otomobilin trafiğe açık alanda sergilediği etkileyici performansı daha net değerlendirmek mümkün olacaktır...

Bugatti Chiron saatte 417 Km hıza ulaşıyor:

Bu mühendislik harikası aracın performansından etkilenmemek mümkün değil. Peki, artık uçaklarla yarışacak kadar büyük bir hıza ulaşan otomobilin tam gücünün bu olmadığını söylesek ne derdiniz? 2019 yılının Eylül ayında aynı model Bugatti’nin trafiğe kapalı alanda 490 Km hıza ulaştığı kaydedildi. Haberin sonunda yer alan videoda (1:37 dk) kırılan bu hız rekorunu da izleyebilirsiniz.

Bugatti Chiron'un saatte 490 Km hıza ulaştığı video: