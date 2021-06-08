Sadece 9 adet üretilmesi planlanan Bugatti Chiron Super Sport tanıtıldı. 1590 beygir gücü ve 1600 Nm tork üreten 4 turbolu 8.0 litrelik bir motora sahip olan yeni Chiron modeli, geçmişte hız rekoru kırmış olan 300+ modelinin ötesine geçmiş gibi görünüyor.

Konu hız olduğunda, ürettiği lüks spor otomobilleriyle bilinen Fransız otomobil üreticisi Bugatti’den bahsetmemek olmaz. Farklı alanlarda sunduğu lüks ürünlerle de biliniyor olsa da Bugatti, daha çok ürettiği lüks otomobillerle gündemde. Bu haberimizin konusu da şirketin halihazırda bulunan Chiron modelinin yeni versiyonu Chiron Super Sport.

Chiron Super Sport, geçmişte 490,48 km/sa hız yaparak bir rekora imza atmış olan Super Sport 300+ modelinin mirasını devam ettiriyor diyebiliriz. Sıfırdan 200’e sadece 5,8 saniyede çıkabilen bu aracın detaylarına gelin birlikte bakalım.

Chiron Super Sport, Standart Chiron’dan 25 santimetre daha uzun

Chiron’un Super Sport modelinde üst üste yerleştirilmiş toplam 4 egzoz, aracın hava çıkışını sağlarken aracın standart model ile arasındaki 25 santimetrelik uzunluk farkı, yüksek hızlarda daha verimli bir hava akışı sağlanmasına yardımcı oluyor.

Alüminyum jantlara bakıldığında ise Y şeklinde desenlere sahip olduklarını görebiliyoruz. Alternatif olarak, aracı almak isteyenler, Pur Sport modelinde bulunan magnezyum jantları tercih ederek ağırlığı 23 kilogram kadar azaltabilecek.

Bugatti Chiron Super Sport, sıfırdan 300’e 12,1 saniyede çıkıyor

Aracın 4 turbolu 8,0 litrelik motoru, 1590 beygir güç ve 1600 Nm tork üretebiliyor. Bu güç ile araç, sıfırdan saatte 200 km hıza sadece 5,8 saniyede ulaşabilirken sıfırdan 300 km/sa hıza ise sadece 12,1 saniyede ulaşabiliyor.

Hızdan bahsetmişken, yapılan açıklamaya göre araç(!), 440 kilometre/saat hıza kadar ulaşabiliyor. Fakat şunu belirmekte fayda var: Bu hız, Bugatti'nin kullanıcılarına izin verdiği en yüksek hız. Araç, bu hızda şirketin açıklamasına göre kontrolü güvenli bir şekilde seyrine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde detaylarını aktardığımız Rimac Nevera ile karşılaştıracak olursak, Nevera, toplamda 1914 beygir ve 2359 Nm tork üretebilen dört motora sahip. Tabii kullandıkları motor yapıları farklı olduğundan bu iki aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza ulaşma sürelerini karşılaştırmak adil olmaz.

Fiyata gelirsek

Bugatti Chiron Super Sport almak istediğinizde karşınıza tam 3,2 milyon euro çıkacak. Bu da Türk lirasına çevirdiğimizde vergisiz yaklaşık 33,5 milyon TL demek. Geçtiğimiz günlerde detaylarını aktardığımız 1914 beygir gücündeki Rimac Nevera ise yaklaşık 20 milyon 450 TL fiyat etiketine sahipti.