Ford Ranger'ın bir alt modeli olacak şekilde hazırlanan Ford Maverick, nihayet tanıtıldı. Ranger'a göre daha kısa ve alçak olan yeni model, hem şehir içinde hem de arazide rahat bir şekilde kullanılmak için tasarlanmış. ABD'de sudan ucuz bir fiyatla satışa sunulacak Maverick, 2.0 litrelik motor seçeneğinde arabayı yakıt cimrisinde dönüştüren hibrit desteği sunuyor.

SUV ve CUV modellere artan ilgiyle birlikte, ABD otomobil piyasasında binek araç üretimini uzun süre önce sonlandıran Ford, pick-up ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Tasarımına baktığınız zaman "e bu Ranger ve F-150'nin çocuğu gibi olmuş" diyeceğiniz Ford Maverick, standart olarak sunduğu donanımlar ve uygun fiyatıyla göz dolduruyor.

Ford Ranger'ın bir alt modeli olaran nitelendirilen Maverick, Ford'un kendi ifadelerine göre araba ve pick up karışımı kompakt bir tarza sahip. Ford Maverick, 2.0 ve 2.5 litrelik iki motor seçeneğine sahip olmakla birlikte, 2.0 litrelik seçeneğinde hibrit desteği sunarak bir ilke imza atıyor.

Ford Maverick, en uygun fiyatlı hibrit model olmayı hedefliyor

Ford Maverick'in en büyük rakibi, şu anlık Hyundai Santa Cruz gibi görünüyor. Santa Cruz, beygir ve tork konusunda Maverick'ten daha güçlü olmasına rağmen, hibrit desteği sunmadığı için piyasanın biraz gerisinde kalabilir. Maverick, Ford'un en küçük pick-up modeli olmasına rağmen, Santa Cruz'dan daha büyük ölçülere sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Aynı zamanda yeni kompakt model, bir üst modeli Ranger'dan 28 santimetre daha kısa ve 8 santimetre daha alçak.

Ford, Maverick modeliyle birlikte otomobil piyasasının en uygun fiyatl hibrit pick-up üreticisi olmayı hedefliyor. 193 beygir güç üreten 2.0 litrelik motor seçeneğinde bulunan hibrit desteği sayesinde Maverick, 1100 kilometre menzilde sadece 6 litre yakıt tüketiyor. Diğer seçenekte ise sürücüler, Ford'un en sevilen 2.5 litrelik EcoBoost motoru ile karşılaşıyor. Bu motor seçeneğinde 8 ileri şanzımana yer verilmekle birlikte Maverick, 253 beygir güç üreterek 100 kilometrede 10 litre yakıt tüketiyor.

Birçok teknolojik özellik, standart donanım paketinde yer alıyor

Ford Maverick'in özellikleri, sadece kompakt ve güçlü olmasıyla sınırlandırılmamış. Maverick, standart donanım paketinde alıcılarına Apple Car Play ve Android Auto destekli 8 inçlik multimedya ekranı sunuyor. Aynı zamanda yine aynı donanım paketi içerisinde, acil durum freni, çarpışma sonrası frenleme, otomatik ve uzun farlar gibi özellikleri içerisinde barındıran Ford Co-Pilot360 teknolojisi bulunuyor.

680 kilogram yükleme kapasitesi bulunan Ford Maverick'in 900 kilogramlık römork çekme gücü bulunuyor. Tabii bu güç, opsiyonel olarak satın alınan paket sayesinde artırılabiliyor. Ford, aynı zamanda off-road meraklı sürücüleri için Maverick'e alt gövde korumaları, arazi lastikleri ve yokuş iniş desteği gibi özellikler sunan FX4 adlı arazi paketini de opsiyonel olarak sunmuş durumda.

Sade tasarımı sayesinde hem şehir içinde hem de arazide rahatlıkla kullanılabilen Ford Maverick'in en dikkat çeken özelliklerinden biris de son derece uygun fiyatlı olması. Önümüzdeki sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi beklenen ve ABD dışında herhangi bir yerde satılıp satılmayacağı bilinmeyen Ford Maverick, 19 bin 995 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.