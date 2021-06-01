Utanmasa Uçacak Elektrikli Otomobil Rimac Nevera Tanıtıldı

C_Two modeline oldukça benzeyen ve yine C_Two modeli gibi sıfırdan yüze 1,85 saniyede ulaşan Rimac Nevera, tüm detaylarıyla karşımızda. 1914 beygir gücüne sahip bu araç, akılalmaz özelliklere sahip.

Hırvatistan merkezli bir elektrikli spor otomobil üreticisi olan Rimac, inanılmaz hızlara ulaşan elektrikli araçlarıyla biliniyor. Görünüşte çoğunlukla masum duran bu araçlar konu performansa geldiğinde uçuyor desek yeridir.

‘Şimdiye kadar yapılmış olan en iyi elektrikli araç’ adı altında bilinen Rimac Nevera, bugün tüm detaylarıyla tanıtıldı. Geçmişte sizlere C_Two adlı aracın özelliklerinden bahsetmiştik. Nevera modelinin C_Two ile olan benzerliği konusunda geri dönüşler alan Rimac, C_Two modelini tanıtırken hedeflerini inanılmaz derecede yukarıda tuttuklarını ve başka herhangi bir modelin bu aracın yanından bile geçemeyeceğini söyledi. Buna ek olarak da bunun sadece bir başlangıç noktasından ibaret olduğunu belirtti.

Rimac Nevera’nın maksimum hızı saatte yaklaşık 415 kilometre

Rimac Nevera’nın özelliklerine geldiğimizde bizi inanılmaz sayılar karşılıyor. Başta da belirttiğimiz üzere bu araç sahip olduğu 4 motorla 1914 beygir gücüne sahip. Yaklaşık 2359 nm tork üreten bu motorların her biri, bir tekerleğe güç veriyor. Bu güç sayesinde Rimac Nevera, sıfırdan yüze sadece 1,85 saniyede ulaşıyor.

Eski prototiplere göre bu araçta aerodinamik anlamında yüzde 34’lük bir gelişme gözleniyor ve bilgilere göre geliştirilen tek alan aerodinamik değil. Rimac’in sözlerine göre fren ve güç aktarım organlarında da soğutma verimliliği konusunda yüzde 30’luk bir gelişme bulunuyor. Hafif alaşımlı tekerlekler 390 mm’lik Brembo karbon seramik frenlere sahip.

Rimac’in sözlerine göre burada arabayı, bu soğutma sistemini sunan diğer araçlara göre bir adım öne taşıyan özellik, dünyanın en gelişmiş monokok gövdesine sahip olması. Bunun yanında elektrikli aracın dengesi de performansına uyacak şekilde oluşturulmuş. 120 kWh değerindeki ve kalbinde 6960 hücrenin bulunduğu H şeklindeki bataryasıyla birlikte aracın sağlamlığı artmış oluyor.

Araçta; konfor, pist ve drift modları bulunuyor. Bunların dışında iki tane kullanıcının oluşturabileceği, bir tane de maksimum mesafe için bir mod bulunuyor. İçerideyse 12 ultrasonik sensör, 13 kamera, 6 radar ve Nvidia’nın Pegasus işletim sistemini kullanan bir asistan kullanıcıya eşlik edecek. Fakat bu sistemin 2022 yılında pratiğe aktarılması bekleniyor.

Aracın içindeyse, 3 adet TFT ekranı bulunuyor. Kişiselleştirme alanında Rimac Nevera, renk seçeneklerinin yanında, aracın GT, Signature (imza) ve Timeless (zamansız) isimlerine ek olarak kişilerin kendi isimlerini oluşturmalarına da imkân tanıyacak gibi görünüyor.

Gelelim fiyata

Kendinize bir Rimac Nevera almaya karar verdiğinizde Hırvatistan’a davet edileceksiniz ve orada kendi Nevera’nızı tasarlama imkânınız olacak. Tabii bunun yanında araç dünya çapında 19 farklı yerde satışta olacak. Rimac Nevera, 2,4 milyon dolardan (yaklaşık 20 milyon 450 TL) piyasaya sürülecek.