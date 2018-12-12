Eğer düşük kapasiteye sahip dahili depolama hafızanız varsa, dosyalarınızı yabancılara karşı şifreleyip saklayabileceğiniz, aynı zamanda da Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi yöneticilerdeki verilerinizi bilgisayarınızdan yönetebileceğiniz bir uygulama tavsiyemiz var.

Sabit depolama birimleri konusunda artık SDD olarak adlandırılan daha hızlı ve gelişmiş teknolojiler yaygınlaşıyor. Söz konusu eğişimin kullanıcılara dönük olan kötü bir etkisi de var. Daha fazla soğuk depolama alanı, daha fazla ücret ödemek anlamına geliyor. Bu da kullanıcıları mecburen Google, Microsoft ve Amazon gibi firmaların sunduğu ücretsiz bulut hizmetlerine yönlendiriyor.

Yedeklediğiniz bütün dosyalarınıza, kullandığınız her cihazdan erişim şansı tanıyan bulut hizmetlerinin faydaları saymakla bitmiyor. Nitekim o dosyaları yönetmek için her seferinde tarayıcınızı açmak, servislerin bulunduğu adreslere gitmek zorundasınız. Peki sizin için son derece özel olan dosyaların bulunduğu tüm bu bulut hafızalarını tarayıcıya girmeden, tıpkı sabit diskiniz gibi bilgisayarınız üzerinden kontrol edebileceğinizi söylesek?

CloudMounter, hem MacOS hem de Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda, az önce bahsettiğimiz avantajı sağlayan bir uygulama:

Eğer Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi hizmetlerin bazılarını aynı anda, farklı amaçlarla kullanıyorsanız, kesinlikle çok avantajlı bir uygulama olduğundan bahsetmek gerekiyor. Üstelik uygulamanın ücretsiz sürümünde, bu hizmetin kullanıcının canını sıkan bir sınırlaması da yok.

Windows kullanıyorsanız "Bu Bilgisayar", MacOS kullanıyorsanız "Finder" ekranlarından tüm dosyalarınızı ve bulut sistemlerini tek bir çatı altında görebiliyorsunuz:

Üstelik her iki işletim sistemi için de geçerli olan veri şifreleme (Encrypt data) özelliğiyle yabancılar, o dosyaların ne olduğunu anlayamıyorlar:

Tüm bunları yapmak için Windows sürümünde 11,67 MB, MacOS sürümü için 32,15 MB gibi küçük boyutlarda yer kaplayan CloudMounter, tam anlamıyla bir dosya yönetim merkezine kavuşmanızı sağlıyor. Ayrıca kolayca dosya bulmak için gelişmiş arama tercihleri, dosya türlerine göre sınıflandırma yaparak kolay gruplama avantajı da sunuyor.

CloudMounter'ın ücreli sürümü her iki işletim sistemi için tek bilgisayarlık lisansı 29,99 dolarlık ücrete sahip. Ücretli sürümde, ücretsizdeki özelliklere ek olarak Google Drive, Dropbox ve OneDrive dışındaki servisleri kullanabiliyorsunuz. Diğer servislerin Türkiye'de çok yaygın olmadığını düşünürsek, ücretsiz sürümün bile çok işinize yarayacağını söyleyebiliriz.

CloudMounter'ı bilgisayarınıza indirmek ve hemen kullanmaya başlamak için buraya tıklayabilirsiniz.

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