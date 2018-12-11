Burnuna Musluk Suyu Alan Kadının Beynini Amipler Yedi

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Burnunu musluk suyuyla yıkayan kadın feci şekilde can verdi.

Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde (International Journal of Infectious Diseases) yayınlanan bir habere göre, Seattle kentinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, burnunda kaşıntı şikayeti ve yara oluşması nedeniyle doktora gitmeye karar verdi.

Yapılan muayene sonrasında, doktorlar yaşanan durumun alerjiden veya benzeri bir nedenden kaynaklanan basit bir kızarıklık olduğunu sanarak kendisine krem verdi. Bir yıl boyunca şikayetinden ötürü dermatologa gidip gelen kadının bir süre sonra vücudunun sol yanı titremeye başladı ve en sonunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede BT taraması (bilgisayarlı tomografi) alınan kadının beyninde tümör oluştuğu düşünülerek doku örneği alındı, kadının durumu ise günden güne kötüye gitti. Kitlenin iyice büyümesi sonrasında ameliyat kararı alan doktor Charles Cobbs, hastanın beyninin her yerinin amiple dolu olduğunu ve amiplerin sürünerek beyin hücrelerini yediğini fark ettiğini belirtti. Teşhis sonrasında anti-amip tedavisi uygulanan kadın, komaya girerek hayatını kaybetti.

Doktorlar, vefat eden hastada oldukça nadir görülen 'Granülomatöz Amibik Ensefalit' rahatsızlığı olduğunu ve musluk suyunda bulunan Balamuthia Mandrillaris isimli bakterinin buna sebep olduğunu belirtti. Bu vaka, 1986'dan beri görülen 70. vaka olarak kayda geçti.