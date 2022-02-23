BÜYAK E-Founder Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi 24 Şubat

Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübünün düzenlediği ve Türkiye’nin ilk dijital girişimcilik etkinliği olan E-Founder Dijital Girişimcilik Yarışması için son başvuru tarihi yaklaştı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin kişisel gelişim ve kariyer kulübü olan Yöneylem Araştırma Kulübü (BÜYAK) tarafından bu yıl 6. sı düzenlenen E-Founder yarışması 24 Şubat tarihinde başlıyor. E-Founder, aynı zamanda Türkiye’nin ilk dijital girişimcilik etkinliği olarak da dikkat çeken ve her yıl yüzlerce katılımcıyı ağırlayan bir etkinlik olarak biliniyor.

Alanında öncü girişimcilerin ve yatırımların, zirve ve interaktif atölye çalışmaları ile katılımcılar ile bir araya geldiği bu etkinlikte ayrıca bir de girişimcilik yarışması bulunuyor.

Başvurular için son tarih 24 Şubat

Pre-MVP ve MVP seviyesindeki girişimlerinizi üst seviyeleri taşıyabileceğiniz yarışmanın son başvuru tarihi 24 Şubat 2022. Başvuruların tamamlanmasının ardından 24-28 Şubat tarihlerinde yapılacak eleme sürecinin arından seçilen yarışmacılar 28 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında mentörlük ve bootcamp eğitimine tabii tutularak girişimlerini geliştirecek

Eğitimlerinden ardından 13 Mart tarihinde ise yarışmanın son kısmı olan final yapılacak ve yarışmacılar, sundukları projeler ile jüri üyelerini ikna ederek girişimleri için kuluçka, ürün ve hibe desteği kazanacak.

Eğer sizde girişiminizi bir üst noktaya taşımak istiyorsanız burada bulunan bağlantıyı kullanarak E-Founder Girişimcilik Yarışmasına başvuru yapabilirsiniz.