Giderek artan yapay zekâ kaynaklı işten çıkarmalara bir yenisi de banka çalışanları ile eklendi.

Singapur'un en büyük bankası DBS, yapay zekâyı daha etkin kullanabilmek için 4.000 kadar çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Bu, bankanın toplam iş gücünün yaklaşık %9,7’sine denk geliyor.

DBS sözcüsü, işten çıkarmaların kademeli olarak gerçekleşeceğini ve genellikle geçici ve sözleşmeli pozisyonların sona ermesiyle doğal yollardan sağlanacağını belirtti.

Singapur'un en büyük bankası 4.000 çalışanını işten çıkardı

Mart 2025’te görevinden ayrılacak olan DBS CEO’su Piyush Gupta, yapay zekâ ile entegre çalışacak yeni rollerin de yaratılacağını söyledi.

Bankanın 1.000 yeni iş pozisyonu açmayı planladığını belirten Gupta, DBS'nin hâlihazırda 800'den fazla yapay zekâ modelini 350 farklı kullanım alanında uyguladığını söyledi.

Yapay zekânın gelecekteki etkileri ne olacak?

Yapay zekanın iş dünyasında yarattığı değişimler konusundaki görüşler ise farklılık gösteriyor. IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, 2024 itibarıyla yapay zekânın küresel iş gücünün %40’ını etkileyeceğini ve eşitsizliği artırabileceğini öngörüyor.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yapay zekânın "kitlesel bir iş yok edici" olmayacağını ancak büyük bir dönüşüm potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

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