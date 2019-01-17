Düştüğünde Tekrar Ayağa Kalkabilen Robot Geliştirildi

Boston Dynamics'in meşhur robot köpeğinin ardından bu yönde bir çalışma da İsviçre'den geldi. Robotic Systems Lab araştırmacıları tarafından geliştirilen robot, yere düştüğü yetmiyormuş gibi, bir de tekmelendi; ancak bunların hepsi birer eğitimin parçası.

Araştırmacılar, dört ayaklı bir robot için en büyük zorluklardan birini, onu bir köpek gibi eğiterek çözdüler. İsviçreli araştırmacılar, bu robot köpeğin sinir ağını nasıl geliştirdiklerini ve onu nasıl en iyi koruma robotu haline getirdiklerini Science Robotics yayınladıkları makalede açıkladılar. Sonrasında, sadece bir bilgisayar simülasyonuyla hayata geçirilen bu robotun gerçek hayatta neler yapacağını görmek için onu dışarıya çıkarttılar. Sonuç ne mi oldu? Robot köpek bekleneni yaptı. Diğer robot eğitim takımlarındaki robotlardan 25 kat daha hızlı, daha esnek ve her ortama ayak uydurabilir hale geldi.

ANYmal adı verilen bu robot, ilk olarak Zürih’teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden çıkan Robotic Systems Lab araştırmacıları tarafından geliştirildi. ANYmal, ülkemizde de tanınmakta olan Boston Dynamics’in SpotMini adlı robotuna benzerliğiyle dikkat çekiyor. SpotMini, geçen yıl yayınlanan bir videosunda kapıları rahatça açabiliyor oluşuyla ülkemizde de gündeme oturmuştu.

Projenin henüz başında, yaratıcıları bilgisayar simülasyonuyla bunun mümkün olamayabileceğini düşünmüşlerdi. Çünkü bu şekilde planlandığında fiziksel testlerden çok daha düşük maliyetler ortaya çıkıyordu. Ayrıca ekibin geliştirdiği bu dijital eğitim sistemi gerçek dünyada gerçekleştirilen fiziksel testlerden bin kat daha hızlı çalışıyordu. Bunlara ek olarak ekip, bunların hepsini tipik bir masaüstü bilgisayarda ve çok daha düşük güç harcayarak gerçekleştirdiklerini ekledi.

Robot köpek ANYmal, belirli periyotlarla gerçek dünyada gerçekleştirilen eğitimlerden sonra kendi hız rekoru olan saniyede bir buçuk metreyi de kırmayı başardı. Üstelik itildiğinde kendini toparlayıp, reaksiyon göstermeyi de öğrendi.

Araştırmaya liderlik eden Jemin Hwangbo, "Bacaklı robotlar bir gün ormanlarda ve dağlarda insanları kurtarabilir, inşaat alanlarında yük taşıyabilir, merdivenleri tırmanabilir, yer altı tünellerini denetleyebilir ve diğer gezegenleri keşfedebilir" açıklamasında bulundu.

Robotların bu denli hayatımıza giriyor ve işlerimize ortak oluyor olması büyük bir kesimi korkutuyor olsa da teknoloji dünyası bu konuda oldukça heyecanlı.