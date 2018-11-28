İnternet Ortamında İnfial Yaratan Avustralyalı Dev İnek

İnekler büyüktür. Bu inek ise -resmen olmasa da- Avustralya’nın en büyüğü.

İnekleri herkes bilir, çocuklara bile ilk öğretilen hayvanlar arasında inekler vardır. İnekler mö der, süt verir ve bazen de ortalama bir arazi aracı boyutlarına ulaşırlar, Knickers gibi.

Knickers adlı bu inek Avustralya’da yaşıyor. Yedi yaşındaki Holstein Fresian cinsi bu inek, yaklaşık 1.4 ton ağırlığında. Boyu (daha ziyade yüksekliği) ise 1.90 metrenin üzerinde.

Aşağıda Knickers’in sürüsüyle beraber araziye çıktığı bir video var. Bakalım Knicks’i bulabilecek misiniz(!)

Knickers’in devasa boyutları hayvanı mezbahaya gitmekten de kurtardı. Bu boyutlarda bir inekle başa çıkamayacağını bilen mezbaha sahipleri, Knickers’i almaya yanaşmadı.