BYD Krizi Büyüyor: "Türkiye, 1 Milyar Dolar Ceza Kesmeye Hazırlanıyor"

Gazeteci Fatih Altaylı’nın köşe yazısında gündeme getirdiği iddiaya göre Türkiye’ye yatırım sözü veren elektrikli otomobil devi BYD, fabrika planını hayata geçirmediği için 1 milyar dolarlık ceza riskiyle karşı karşıya. Üstelik bu durum satışlara da doğrudan yansımış durumda.

Son dönemde Türkiye pazarında ciddi bir yükseliş yakalayan BYD, şimdi ise bambaşka bir konuyla konuşuluyor. Fatih Altaylı’nın aktardığına göre şirket, Türkiye’ye verdiği yatırım sözünü yerine getirmediği için çok büyük bir yaptırımla karşılaşabilir.

Geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma kapsamında BYD’nin Türkiye’de dev bir üretim tesisi kurması bekleniyordu. Ancak aradan geçen zamana rağmen ortada somut bir ilerleme olmaması, süreci ciddi şekilde tartışmalı hâle getirdi.

Vergi avantajı bitti, satışlar sert düştü

Anlaşma kapsamında BYD’ye önemli bir avantaj sağlanmıştı. Şirket, fabrika kurulana kadar Türkiye’ye getirdiği araçlarda vergi indirimi ve ithalat kotası avantajından yararlanıyordu.

Ancak bu süreçte fabrikanın kurulmamış olması işleri tersine çevirdi. Tanınan kotanın dolduğu ve yeni bir ayrıcalık verilmediği belirtiliyor. Bunun sonucu olarak da markanın Türkiye’deki satışlarının gözle görülür şekilde düştüğü ifade ediliyor.

1 milyar dolarlık ceza iddiası gündemde

Altaylı’nın yazısına göre Türkiye, yatırım taahhüdünü yerine getirmeyen BYD’ye tam 1 milyar dolar ceza kesmeye hazırlanıyor. Bu rakamın, şirketin yapmayı planladığı yatırım tutarıyla aynı olması dikkat çekiyor.

Şirket tarafı ise gecikmenin kendi kontrolünde olmadığını öne sürüyor. Kulislere göre asıl sorun, Çin hükümetinden gerekli onayın alınamaması. Ancak bu konuda net ve resmi bir açıklama yapılmış değil.

Yatırım Türkiye’den başka ülkeye kayabilir

Tüm bu gelişmelerin ardından en kritik ihtimallerden biri de yatırımın Türkiye’den çıkması. İddialara göre BYD, fabrika planını Macaristan’a kaydırabilir.

Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Türkiye açısından hem ekonomik hem de stratejik anlamda önemli bir fırsat kaçmış olacak. Önümüzdeki süreçte taraflardan gelecek resmi açıklamalar, bu krizin nasıl sonuçlanacağını netleştirecek.

