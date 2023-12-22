BYD, Macaristan'a fabrika açacağını duyurdu. Açıklama, dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkiliyor. Zira BYD araçların Macaristan'dan gelmesi, araç fiyatlarının düşmesine neden olacak. Bunun nedeni de vergiler.

Çin'in köklü otomobil üreticilerinden BYD, önemli bir açıklama yaptı. Kısa bir süredir Türkiye'de de hizmet veren firma, Macaristan'da bir fabrika kuracağını açıkladı. Markanın Macaristan'da üreteceği otomobiller, Avrupa pazarında satılacak modeller olacak. Yani Türkiye'de satılan Atto 3 de büyük olasılıkla Macaristan'dan gelecek.

BYD ile Macaristan'ın arası, zaten bir süredir çok iyi. Hatta BYD'nin Macaristan'da aktif olarak elektrikli otobüs ürettiği bir fabrikası zaten bulunuyor. Son dönemlerde Almanya ve Fransa gibi ülkelerle görüştüğü bilinen şirket, Macaristan'dan ek teşvikler alması nedeniyle bu ülkeyi seçmiş durumda. Yeni fabrika, ülkede binlerce kişinin daha istihdam edilmesini sağlayacak.

BYD'nin Macaristan hamlesi, dolaylı olarak Türkiye'yi de etkileyecek!

BYD'nin Macaristan'a fabrika kurması, dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkileyecek. Bunun nedeni, hükûmetin Çin'den gelen elektrikli otomobillerle aldığı bir karar. Hatırlayan okurlarımız vardır; bu yılın başlarında alınan bir karar ile Çin'den gelecek elektrikli otomobillere yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmasına hükmedilmişti. İşte bugünkü haber, BYD'nin Macaristan'dan Türkiye'ye getireceği otomobillerin fiyatlarını düşürecek. Hem de ciddi anlamda.

Tabii bu durumun etkilerini hemen şimdi görmeyeceğiz. Firmanın önce fabrikayı hazır hâle getirmesi ve üretime başlaması gerekiyor. Tabii bir de işin planlama bölümü var. BYD'nin Türkiye'yi mutlaka Avrupa'nın bir parçası olarak görmesi ve satacağı arabaları Macaristan'dan getirmesi gerekecek.