Nisan 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: En Pahalı Model, 38 Milyon TL'yi Geçti!

Mercedes-Benz, Nisan 2026 dönemi için geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listeye göre marka; kompakt modellerden ultra lüks segmente, elektrikliden performans otomobillerine kadar oldukça geniş bir ürün gamı sunmaya devam ediyor.
Bu içerikte Mercedes-Benz’in Nisan 2026 güncel fiyat listesi, model bazlı tüm versiyonlar ve opsiyon bilgileri (paylaşılanlar kapsamında) yer alıyor. Aşağıdaki tabloda markanın başlangıç fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Mercedes-Benz fiyat listesi - Nisan 2026
|Model
|Güncel Fiyatı (Nisan 2026)
|A-Serisi
|3.222.000 TL
|CLA
|4.873.000 TL
|C-Serisi
|6.358.000 TL
|C-Serisi All-Terrain
|6.002.000 TL
|CLE Coupé
|8.389.000 TL
|CLE Cabriolet
|9.406.000 TL
|E-Serisi
|8.349.000 TL
|S-Serisi
|21.035.000 TL
|EQA
|4.345.000 TL
|EQE
|5.930.500 TL
|EQS
|10.108.500 TL
|GLA
|4.619.500 TL
|GLB
|4.350.000 TL
|GLC
|6.957.500 TL
|GLC Coupé
|7.341.000 TL
|G-Serisi
|15.715.000 TL
|AMG GT 4 Kapı
|14.064.600 TL
|AMG GT
|16.675.000 TL
|SL
|16.772.500 TL
|Maybach S
|30.378.000 TL
|Maybach SL
|38.034.000 TL
A-Serisi fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin
|A 200 AMG, Otomatik
|3.222.000 TL
|Bulunmuyor
|Benzin
|AMG A 45 S 4MATIC+, Otomatik
|7.058.000 TL
|Bulunmuyor
A-Serisi, Mercedes-Benz’in kompakt hatchback segmentindeki giriş modeli olarak şehir içi kullanımda pratiklik ve premium kaliteyi bir araya getirir. Küçük boyutlarına rağmen sunduğu donanım ve sürüş konforu ile markaya erişilebilir bir başlangıç noktasıdır.
A-Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026 Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
CLA fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Kampanyalı
|Benzin
|CLA 220 4MATIC AMG, Otomatik
|4.873.000 TL
|Bulunmuyor
CLA, coupe formuna yakın tasarımıyla kompakt sedan segmentinde sportif bir alternatif sunar. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve dinamik sürüş karakteri ile öne çıkar.
CLA opsiyon fiyatları - Nisan 2026 Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
C-Serisi fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Kampanyalı
|Benzin
|C 200 4MATIC AMG, Otomatik
|6.358.000 TL
|Bulunmuyor
|Benzin
|AMG C 43, Otomatik
|8.451.000 TL
|Bulunmuyor
|Hibrit
|AMG C 63 S E PERFORMANCE, Otomatik
|13.095.000 TL
|Bulunmuyor
C-Serisi, markanın orta sınıf sedan segmentindeki önemli temsilcilerinden biridir. Konfor odaklı yapısı ile öne çıkarken AMG versiyonlarıyla performans tarafında da güçlü seçenekler sunar.
C-Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026 Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
C-Serisi All-Terrain fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Kampanyalı
|Benzin
|C 200 4MATIC All-Terrain
|6.002.000 TL
|Bulunmuyor
|Benzin
|AMG C 43 Estate
|8.574.000 TL
|Bulunmuyor
|Hibrit
|AMG C 63 S Estate
|13.179.000 TL
|Bulunmuyor
C-Serisi All-Terrain, station wagon gövdeyi SUV karakteriyle birleştiren özel bir versiyondur. Yerden yüksek yapısı sayesinde farklı yol koşullarına daha uyumlu bir kullanım sunar.
Opsiyon fiyatı bulunmuyor.
CLE Coupé fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|CLE 300 4MATIC AMG
|8.389.000 TL
|Benzin
|AMG CLE 53
|13.692.000 TL
CLE Coupé, sportif tasarımı ve iki kapılı yapısıyla Mercedes-Benz’in coupe segmentindeki yeni temsilcilerinden biridir. Performans ve tasarım odaklı kullanıcıları hedefler.
Opsiyon fiyatı bulunmuyor.
CLE Cabriolet fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG
|9.406.000 TL
CLE Cabriolet, açık hava sürüş keyfi sunan bir modeldir. Katlanabilir tavan yapısıyla özellikle yaz aylarında keyifli bir kullanım sunar.
Opsiyon fiyatı bulunmuyor.
E-Serisi fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|E 180 Exclusive
|8.349.000 TL
|Benzin
|E 180 AMG
|8.416.000 TL
|Dizel
|E 220 d 4MATIC
|11.367.500 TL
|Hibrit
|AMG E 53
|20.839.000 TL
E-Serisi, üst orta segmentte konfor ve teknolojiyi bir araya getiren bir modeldir. Geniş iç hacmi ve farklı motor seçenekleriyle hem bireysel hem iş kullanımı için tercih edilir.
Opsiyon fiyatı bulunmuyor.
S-Serisi fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Dizel
|S 450 d 4MATIC
|21.035.000 TL
S-Serisi, Mercedes-Benz’in amiral gemisi sedan modelidir. Üst düzey konfor, ileri teknoloji ve lüks detaylarla donatılmıştır.
Opsiyon fiyatı bulunmuyor.
EQA fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Elektrik
|EQA 250+
|4.345.000 TL
EQA, markanın kompakt elektrikli SUV modeli olarak şehir içi kullanım odaklı bir alternatif sunar.
Opsiyon fiyatı bulunmuyor.
EQE fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Elektrik
|EQE 280
|5.930.500 TL
|Elektrik
|EQE 350 4MATIC
|6.775.500 TL
EQE, elektrikli sedan segmentinde konfor ve teknoloji odaklı bir modeldir.
EQS fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Elektrik
|EQS 450 4MATIC
|10.108.500 TL
|Elektrik
|EQS 580 4MATIC
|11.829.500 TL
EQS, markanın elektrikli amiral gemisi olarak üst düzey konfor ve teknolojiyi sunar.
GLA fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|GLA 200 AMG
|4.619.500 TL
GLA, kompakt SUV segmentinde şehir içi kullanım odaklı bir modeldir.
GLB fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Elektrik
|GLB 200+ AMG
|4.350.000 TL
GLB, daha geniş iç hacmiyle aile kullanımına uygun kompakt SUV alternatifi sunar.
GLC fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|GLC 180 AMG
|6.957.500 TL
|Dizel
|GLC 300 d
|9.241.000 TL
|Benzin
|AMG GLC 43
|10.219.000 TL
|Hibrit
|AMG GLC 63 S
|14.694.000 TL
GLC, orta sınıf SUV segmentinde konfor ve performansı bir arada sunar.
GLC Coupé fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|GLC 180 Coupé
|7.341.000 TL
|Benzin
|AMG GLC 43 Coupé
|10.672.000 TL
|Hibrit
|AMG GLC 63 S Coupé
|15.295.000 TL
GLC Coupé, sportif tasarım detaylarıyla SUV segmentine farklı bir yaklaşım sunar.
G-Serisi fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Dizel
|G 450 d
|22.017.000 TL
|Benzin
|G 500
|23.436.000 TL
|Elektrik
|G 580
|15.715.000 TL
|Benzin
|AMG G 63
|30.448.000 TL
G-Serisi, ikonik tasarımı ve yüksek arazi kabiliyeti ile öne çıkan bir SUV modelidir.
AMG GT 4 Kapı fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|AMG GT 43 4MATIC+
|14.064.600 TL
AMG GT fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|AMG GT 43
|16.675.000 TL
|Benzin
|AMG GT 63
|28.640.000 TL
|Benzin
|AMG GT 63 PRO
|33.191.000 TL
AMG SL fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|AMG SL 43
|16.772.500 TL
|Benzin
|AMG SL 63
|27.820.000 TL
Mercedes-Maybach S-Serisi fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|Maybach S 580
|30.378.000 TL
Mercedes-Maybach SL fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|Maybach SL 680
|38.034.000 TL