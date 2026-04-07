Nisan 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: En Pahalı Model, 38 Milyon TL'yi Geçti!

Mercedes-Benz’in Nisan 2026 fiyat listesi açıklandı. Marka geniş ürün gamında fiyatlarını yüksek seviyede korurken, özellikle AMG ve Maybach modellerindeki üst segment fiyatlar dikkat çekiyor. Elektrikli modellerde ise başlangıç seviyesi 4,3 milyon TL bandında yer alıyor.

Mercedes-Benz, Nisan 2026 dönemi için geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listeye göre marka; kompakt modellerden ultra lüks segmente, elektrikliden performans otomobillerine kadar oldukça geniş bir ürün gamı sunmaya devam ediyor.

Bu içerikte Mercedes-Benz’in Nisan 2026 güncel fiyat listesi, model bazlı tüm versiyonlar ve opsiyon bilgileri (paylaşılanlar kapsamında) yer alıyor. Aşağıdaki tabloda markanın başlangıç fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Mercedes-Benz fiyat listesi - Nisan 2026

Model Güncel Fiyatı (Nisan 2026) A-Serisi 3.222.000 TL CLA 4.873.000 TL C-Serisi 6.358.000 TL C-Serisi All-Terrain 6.002.000 TL CLE Coupé 8.389.000 TL CLE Cabriolet 9.406.000 TL E-Serisi 8.349.000 TL S-Serisi 21.035.000 TL EQA 4.345.000 TL EQE 5.930.500 TL EQS 10.108.500 TL GLA 4.619.500 TL GLB 4.350.000 TL GLC 6.957.500 TL GLC Coupé 7.341.000 TL G-Serisi 15.715.000 TL AMG GT 4 Kapı 14.064.600 TL AMG GT 16.675.000 TL SL 16.772.500 TL Maybach S 30.378.000 TL Maybach SL 38.034.000 TL

A-Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin A 200 AMG, Otomatik 3.222.000 TL Bulunmuyor Benzin AMG A 45 S 4MATIC+, Otomatik 7.058.000 TL Bulunmuyor

A-Serisi, Mercedes-Benz’in kompakt hatchback segmentindeki giriş modeli olarak şehir içi kullanımda pratiklik ve premium kaliteyi bir araya getirir. Küçük boyutlarına rağmen sunduğu donanım ve sürüş konforu ile markaya erişilebilir bir başlangıç noktasıdır.

A-Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026 Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CLA fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Kampanyalı Benzin CLA 220 4MATIC AMG, Otomatik 4.873.000 TL Bulunmuyor

CLA, coupe formuna yakın tasarımıyla kompakt sedan segmentinde sportif bir alternatif sunar. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve dinamik sürüş karakteri ile öne çıkar.

CLA opsiyon fiyatları - Nisan 2026 Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

C-Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Kampanyalı Benzin C 200 4MATIC AMG, Otomatik 6.358.000 TL Bulunmuyor Benzin AMG C 43, Otomatik 8.451.000 TL Bulunmuyor Hibrit AMG C 63 S E PERFORMANCE, Otomatik 13.095.000 TL Bulunmuyor

C-Serisi, markanın orta sınıf sedan segmentindeki önemli temsilcilerinden biridir. Konfor odaklı yapısı ile öne çıkarken AMG versiyonlarıyla performans tarafında da güçlü seçenekler sunar.

C-Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026 Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

C-Serisi All-Terrain fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Kampanyalı Benzin C 200 4MATIC All-Terrain 6.002.000 TL Bulunmuyor Benzin AMG C 43 Estate 8.574.000 TL Bulunmuyor Hibrit AMG C 63 S Estate 13.179.000 TL Bulunmuyor

C-Serisi All-Terrain, station wagon gövdeyi SUV karakteriyle birleştiren özel bir versiyondur. Yerden yüksek yapısı sayesinde farklı yol koşullarına daha uyumlu bir kullanım sunar.

Opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CLE Coupé fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin CLE 300 4MATIC AMG 8.389.000 TL Benzin AMG CLE 53 13.692.000 TL

CLE Coupé, sportif tasarımı ve iki kapılı yapısıyla Mercedes-Benz’in coupe segmentindeki yeni temsilcilerinden biridir. Performans ve tasarım odaklı kullanıcıları hedefler.

Opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CLE Cabriolet fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG 9.406.000 TL

CLE Cabriolet, açık hava sürüş keyfi sunan bir modeldir. Katlanabilir tavan yapısıyla özellikle yaz aylarında keyifli bir kullanım sunar.

Opsiyon fiyatı bulunmuyor.

E-Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin E 180 Exclusive 8.349.000 TL Benzin E 180 AMG 8.416.000 TL Dizel E 220 d 4MATIC 11.367.500 TL Hibrit AMG E 53 20.839.000 TL

E-Serisi, üst orta segmentte konfor ve teknolojiyi bir araya getiren bir modeldir. Geniş iç hacmi ve farklı motor seçenekleriyle hem bireysel hem iş kullanımı için tercih edilir.

Opsiyon fiyatı bulunmuyor.

S-Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Dizel S 450 d 4MATIC 21.035.000 TL

S-Serisi, Mercedes-Benz’in amiral gemisi sedan modelidir. Üst düzey konfor, ileri teknoloji ve lüks detaylarla donatılmıştır.

Opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EQA fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Elektrik EQA 250+ 4.345.000 TL

EQA, markanın kompakt elektrikli SUV modeli olarak şehir içi kullanım odaklı bir alternatif sunar.

Opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EQE fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Elektrik EQE 280 5.930.500 TL Elektrik EQE 350 4MATIC 6.775.500 TL

EQE, elektrikli sedan segmentinde konfor ve teknoloji odaklı bir modeldir.

EQS fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Elektrik EQS 450 4MATIC 10.108.500 TL Elektrik EQS 580 4MATIC 11.829.500 TL

EQS, markanın elektrikli amiral gemisi olarak üst düzey konfor ve teknolojiyi sunar.

GLA fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin GLA 200 AMG 4.619.500 TL

GLA, kompakt SUV segmentinde şehir içi kullanım odaklı bir modeldir.

GLB fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Elektrik GLB 200+ AMG 4.350.000 TL

GLB, daha geniş iç hacmiyle aile kullanımına uygun kompakt SUV alternatifi sunar.

GLC fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin GLC 180 AMG 6.957.500 TL Dizel GLC 300 d 9.241.000 TL Benzin AMG GLC 43 10.219.000 TL Hibrit AMG GLC 63 S 14.694.000 TL

GLC, orta sınıf SUV segmentinde konfor ve performansı bir arada sunar.

GLC Coupé fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin GLC 180 Coupé 7.341.000 TL Benzin AMG GLC 43 Coupé 10.672.000 TL Hibrit AMG GLC 63 S Coupé 15.295.000 TL

GLC Coupé, sportif tasarım detaylarıyla SUV segmentine farklı bir yaklaşım sunar.

G-Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Dizel G 450 d 22.017.000 TL Benzin G 500 23.436.000 TL Elektrik G 580 15.715.000 TL Benzin AMG G 63 30.448.000 TL

G-Serisi, ikonik tasarımı ve yüksek arazi kabiliyeti ile öne çıkan bir SUV modelidir.

AMG GT 4 Kapı fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin AMG GT 43 4MATIC+ 14.064.600 TL

AMG GT fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin AMG GT 43 16.675.000 TL Benzin AMG GT 63 28.640.000 TL Benzin AMG GT 63 PRO 33.191.000 TL

AMG SL fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin AMG SL 43 16.772.500 TL Benzin AMG SL 63 27.820.000 TL

Mercedes-Maybach S-Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin Maybach S 580 30.378.000 TL

Mercedes-Maybach SL fiyatları - Nisan 2026