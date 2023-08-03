Rekabet Kurumu, çalışan ayartmama anlaşmaları ile kanunu ihlal eden 16 şirkete para cezası kesilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu, birbirlerinden çalışan almamak üzere centilmenlik anlaşmaları yaparak kanunları ihlal eden şirketleri açıkladı. Yapılan soruşturmada toplam 37 şirketin faaliyeti incelendi, 16 şirkete para cezası kesilmesine karar verildi.

Rekabet Kurumu tarafından toplam 150 milyon TL'yi aşkın para cezasına çarptırılan şirketler şu şekilde sıralandı:

Çalışan ayartmama anlaşmalarıyla kanunu ihlal eden şirketler ve ceza miktarları:

Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ -> 2 milyon 159 bin TL

Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi -> 2 milyon 183 bin TL

Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ -> 49 bin 831 TL

Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ -> 517 bin 883 TL

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ -> 4 milyon 834 bin TL

Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ -> 18 milyon TL

Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ -> 6 milyon 513 bin TL

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ -> 59 milyon 590 bin TL

Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ -> 1 milyon 94 bin TL

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ -> 7 milyon 283 bin TL

Türk Telekomünikasyon AŞ ->41 milyon TL

Veripark Yazılım AŞ -> 1 milyon 116 bin TL

Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ -> 1 milyon 218 bin TL

Vodafone Telekomünikasyon AŞ -> 5 milyon 319 bin TL

Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ -> 192 bin 973 TL

Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ -> 20 bin 827 TL

Söz konusu şirketler, çalışan ayartmama anlaşmaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ediyordu. Söz konusu madde, rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi oluşturabilecek anlaşmaları hukuka aykırı ve yasak olarak nitelendiriyor.

Rekabet Kurumu’nun bu anlaşmalar hakkındaki değerlendirmesi de rekabetin zarar görebileceği, çalışanların ücretlerinin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına yol açabileceğine vurgu yapıyor:

“Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelenmiştir. Bu anlaşmaların temelinde işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmeleri yatmaktadır.

Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabilmektedir. Netice itibarıyla çalışanların dağılımında etkinsizlik doğmakta ve işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir.”

İddialar sonucunda incelenen ve ihlal ettiği tespit edilemeyen şirketler: