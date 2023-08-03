Rekabet Kurumu, birbirlerinden çalışan almamak üzere centilmenlik anlaşmaları yaparak kanunları ihlal eden şirketleri açıkladı. Yapılan soruşturmada toplam 37 şirketin faaliyeti incelendi, 16 şirkete para cezası kesilmesine karar verildi.
Rekabet Kurumu tarafından toplam 150 milyon TL'yi aşkın para cezasına çarptırılan şirketler şu şekilde sıralandı:
Çalışan ayartmama anlaşmalarıyla kanunu ihlal eden şirketler ve ceza miktarları:
- Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ -> 2 milyon 159 bin TL
- Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi -> 2 milyon 183 bin TL
- Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ -> 49 bin 831 TL
- Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ -> 517 bin 883 TL
- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ -> 4 milyon 834 bin TL
- Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ -> 18 milyon TL
- Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ -> 6 milyon 513 bin TL
- LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ -> 59 milyon 590 bin TL
- Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ -> 1 milyon 94 bin TL
- TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ -> 7 milyon 283 bin TL
- Türk Telekomünikasyon AŞ ->41 milyon TL
- Veripark Yazılım AŞ -> 1 milyon 116 bin TL
- Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ -> 1 milyon 218 bin TL
- Vodafone Telekomünikasyon AŞ -> 5 milyon 319 bin TL
- Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ -> 192 bin 973 TL
- Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ -> 20 bin 827 TL
Söz konusu şirketler, çalışan ayartmama anlaşmaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ediyordu. Söz konusu madde, rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi oluşturabilecek anlaşmaları hukuka aykırı ve yasak olarak nitelendiriyor.
Rekabet Kurumu’nun bu anlaşmalar hakkındaki değerlendirmesi de rekabetin zarar görebileceği, çalışanların ücretlerinin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına yol açabileceğine vurgu yapıyor:
İddialar sonucunda incelenen ve ihlal ettiği tespit edilemeyen şirketler:
- 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret AŞ
- Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.
- Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ
- Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.
- Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama AŞ
- Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri AŞ
- İş Gıda AŞ
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
- Meal Box Yemek ve Teknoloji AŞ
- Migros Ticaret AŞ
- Mobven Teknoloji AŞ
- Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri AŞ
- Net Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti.
- Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. AŞ
- NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ
- Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ
- Pizza Restaurantları AŞ
- Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ
- Valensas Teknoloji Hizmetleri AŞ
- Yeşil Vadi Tarım Gıda AŞ