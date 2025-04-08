Activision, Call of Duty: Black Ops 6'yı kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir hâle getirdi. Tüm platformlarda geçerli olan kampanya 11 Nisan'a kadar devam edecek.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Activision, Call of Duty: Black Ops 6 için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Call of Duty: Black Ops 6, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir oldu. Şirket, kısa bir süre önce de aynı kampanyayı başlatmıştı.

Activision'ın resmî açıklamasına baktığımızda bu kampanyanın sadece çok oyunculu modlar için geçerli olduğunu görüyoruz. 11 Nisan'a kadar devam edecek kampanya kapsamında oyunseverler, aralarında en yeni haritaların da olduğu toplam 25 haritayı deneyimleyebilecekler. Öte yandan; Call of Duty: Black Ops 6'nın zombi modu da kampanya kapsamında ücretsiz oynanabilir olacak.

Call of Duty: Black Ops 6 kampanyası tüm platformlarda geçerli

Call of Duty: Black Ops 6 için başlatılan kampanya, tüm platformlar için geçerli olacak. Yani isterseniz Xbox'ta isterseniz bilgisayarınızda Call of Duty: Black Ops 6'nın çevrim içi modlarına ücretsiz olarak erişebileceksiniz. 11 Nisan'dan sonra devam etmek isterseniz oyunu satın almanız gerekecek.

Eğer siz de Call of Duty: Black Ops 6'nın çevrim içi modlarını ücretsiz olarak denemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanarak kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada yapmanız gereken tek şey, oyunu oynamak istediğiniz platformu seçmek ve gerekli indirme işlemlerini tamamlamak.