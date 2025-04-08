Steam'in "Hafta Boyu Fırsatları"nda bu hafta fiyatı düşen oyunlar belli oldu. Baldur's Gate 3 de dahil 300'den fazla yapımda %90'a varan indirimleri kaçırmayın.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, her hafta “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında birçok oyunda indirimler yapıyordu. Şimdi ise 7-14 Nisan arasında sunulacak indirimler belli oldu.

Bu hafta, 300’den fazla oyunda %90’lara kadar çıkan indirimler sunuluyor. Aralarında Baldur’s Gate 3 gibi büyük oyunların yer aldığını da ekleyelim. Haftaya pazartesiye kadar devam edecek indirimlerde fiyatı düşen bazı oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Baldur's Gate 3 34,99 dolar 27,99 dolar (%20) Warhammer 40,000: Boltgun 14,99 dolar 8,99 dolar (%40) Hellish Quart 10,49 dolar 4,72 dolar (%55) PlateUP! 10,49 dolar 3,14 dolar (%70) RIDE 10,99 dolar 1,99 dolar (%90) Wolfstride 7,99 dolar 1,99 dolar (%75) Townscaper 3,59 dolar 1,43 dolar (%60) MotoGP 22 29,99 dolar 4,49 dolar (%85) Legion TD2 11,99 dolar 4,79 dolar (%60) House of the Dying Sun 19,99 dolar 5,99 dolar (%70)

Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.