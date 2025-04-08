Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, her hafta “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında birçok oyunda indirimler yapıyordu. Şimdi ise 7-14 Nisan arasında sunulacak indirimler belli oldu.
Bu hafta, 300’den fazla oyunda %90’lara kadar çıkan indirimler sunuluyor. Aralarında Baldur’s Gate 3 gibi büyük oyunların yer aldığını da ekleyelim. Haftaya pazartesiye kadar devam edecek indirimlerde fiyatı düşen bazı oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Baldur's Gate 3
|34,99 dolar
|27,99 dolar (%20)
|Warhammer 40,000: Boltgun
|14,99 dolar
|8,99 dolar (%40)
|Hellish Quart
|10,49 dolar
|4,72 dolar (%55)
|PlateUP!
|10,49 dolar
|3,14 dolar (%70)
|RIDE
|10,99 dolar
|1,99 dolar (%90)
|Wolfstride
|7,99 dolar
|1,99 dolar (%75)
|Townscaper
|3,59 dolar
|1,43 dolar (%60)
|MotoGP 22
|29,99 dolar
|4,49 dolar (%85)
|Legion TD2
|11,99 dolar
|4,79 dolar (%60)
|House of the Dying Sun
|19,99 dolar
|5,99 dolar (%70)
Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.