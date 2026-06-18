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Efsane Oyunlar Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2, PS4 ve PS5’e Geliyor! İşte Tarihi

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Treyarch, 2010 ve 2012’de çıkan efsane Call of Duty oyunları Black Ops 1 ve 2’nin yakında PlayStation portlarının geleceğini açıkladı.

Efsane Oyunlar Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2, PS4 ve PS5’e Geliyor! İşte Tarihi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2010 ve 2012 yıllarında çıkan Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2, özellikle hikâyeleriyle ikonikleşmeyi başarmış, tarihin en sevilen FPS oyunlarından biriydi. Şimdi ise geliştirici Treyarch tarafından bu oyunların hayranlarını çok sevindirecek bir haber geldi.

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Yapılan açıklamalarda Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2 oyunlarının resmen PlayStation portlarının geleceği açıklandı. Yakında oyunseverler bu portlar sayesinde Black Ops 1 ve 2’yi PS4 ve PS5 üzerinden oynayabilecek.

Temmuzda gelecek

Yapılan açıklamaya göre Black Ops ve Black Ops 2’yi Iron Galaxy ile Treyarch ortaklığında hayata geçirilen portların PlayStation’a gelişi, temmuz ayında gerçekleşecek. Platform detayı açıklanmamış ancak hem PS4 hem de geriye uyumluluk sayesinde PS5’e de geleceği söyleniyor.

2010 ve 2012’de çıkan ve CoD tarihinin en iyi oyunlarından olarak nitelendirilen bu iki yapım, şimdiye kadar yalnızca orijinal platformlarından oynanabiliyordu ve PS4, PS5’te yoktu. Temmuzda bu nihayet değişecek ve yeni nesil konsolunuzdan oynayabileceksiniz. Xbox tarafında böyle bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı konusunda ise maalesef bir bilgi yok. Treyarch; hikâye, multiplayer ve zombi dahil tüm modların portlarda yer alacağını da eklemiş.

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