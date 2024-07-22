Yakın zamanda bu ay içinde Game Pass'e ekleneceği iddiası ortaya atılan Modern Warfare 3 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyunun bu hafta sisteme geleceği öne sürüldü.

Microsoft, Activision Blizzard’ı satın aldığından beri Call of Duty oyunlarının Game Pass’e ne zaman ekleneceği merak ediliyordu. Bu konuda ilk sevindirici haber, yeni çıkacak Black Ops 6 ile gelmişti. Ekimde piyasaya sürülecek oyunun, ilk günden Game Pass’te olacağı duyurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise bir iddia daha ortaya atıldı. O iddiada, son çıkan CoD oyunu Modern Warfare 3’ün temmuz içinde Game Pass’e geleceği ifade edildi ancak kesin tarih yoktu. Meraklı bekleyiş sürerken bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.

Modern Warfare 3, 24 Temmuz’da Game Pass’e gelebilir

eXtas1s, Jez Corden ve diğer birçok sızıntı kaynağının aktardığına göre Microsoft, Modern Warfare 3’ü 24 Temmuz Çarşamba günü Xbox Game Pass kütüphanesine ekleyerek abonelerle buluşturacak. Tabii ki bu bir iddia ve resmî açıklama yok. Ancak güvenilir kaynaklardan gelmesi gerçek olma ihtimalini güçlendiriyor.

Duyurunun ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Microsoft, Game Pass’e gelecek oyunları genelde salı günleri açıklıyor. Bu yüzden yarın Modern Warfare 3 duyurusu yapıldığını görme ihtimalimiz var.

CoD dışında çok yakında başka Activision oyunlarının da bu ay ve ağustosta geleceği iddia ediliyordu. O iddialarda Crash Bandicoot, Tony Hawk’s Pro Skater 1 ve 2 ve Spyro Reignited Trilogy’nin ekleneceği öne sürülmüştü.