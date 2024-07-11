Video oyun dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Tom Henderson, Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Xbox Game Pass'e ekleneceğini açıkladı. Peki bu ne zaman olacak?

Video oyun dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Tom Henderson, Xbox Game Pass abonelerinin heyecanını tavan yaptıracak bir açıklama yaptı. Henderson, Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Xbox Game Pass'e ekleneceğini duyurdu.

Aslına bakacak olursak Call of Duty oyunlarının Xbox Game Pass'e eklenmesi konusu yeni değil. Microsoft'un Activision'ı satın alması, beklentileri artırdı. Hatta bazı kaynaklar, Call of Duty serisinin Xbox Game Pass'e eklenmesiyle fiyat artışları yaşanacağını iddia ediyorlardı ki bunu geçtiğimiz günlerde gördük. Xbox Game Pass fiyatları, aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok bölgede zamlandı.

Tam tarih belli değil

Tom Henderson, Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceğine ilişkin net bir şey söylemedi. Ancak kaynağımıza göre oyun, bu ay sonuna doğru Xbox Game Pass'e eklenecek. Yani oyuncular, en fazla 20 gün daha bekleyecekler.

Bu arada; bu ayın başlarında ortaya atılan iddiaya göre Activision oyunlarının tümü, yavaş yavaş Xbox Game Pass'e eklenecek. Bu bağlamda; Call of Duty serisinin daha eski oyunları ile Crash Bandicoot N.Sane Trilogy ve Spyro Reignited Triology gibi yapımlar da Xbox Game Pass üzerinden erişilebilir olacak.

Xbox Game Pass'in zamlı fiyatlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak için: