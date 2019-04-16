Capcom, 'Home Arcade Mini' İsimli Oyun Konsolunu Duyurdu

Capcom, klasik oyunlarla dolu bir konsolla arcade oyunlarını yeniden canlandırıyor. Capcom Home Arcade, 25 Ekim'de piyasaya sürülecek.

Japonya merkezli oyun geliştirme şirketi Capcom, arcade oyunlardan keyif alanları sevindirecek Capcom Home Arcade isimli oyun konsolunu duyurdu. Evlerinizde rahatlıkla oynayabileceğiniz Capcom Home Arcade, Capcom logosu şeklinde bir platformda 80'lerin ve 90'ların jetonlu oyunlarını bizlere tekrar sunuyor. Özellikle dövüş oyunlarının öne çıktığı önceden yüklü 16 oyunla gelen Capcom Home Arcade, Koch Media tarafından üretiliyor.

Platform yaklaşık olarak 22x74x11 cm boyutlarında. Oyunların hepsi orijinal CPS1 ve CPS2 ROM'larından üretiliyor ve emülasyon için FB Alpha'dan faydalanılıyor. Ayrıca skorlarınızı dünya çapında liderlik listesine yüklemek için Wi-Fi özelliği de cihaza eklenmiş durumda. Capcom Home Arcade, 25 Ekim 2019'da piyasaya sunulacak. Konsol ile birlikte ön yüklü olarak gelecek oyunların listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Capcom Home Arcade'de ön yüklü olarak gelecek oyunlar:

1944: The Loop Master

Alien vs Predator

Armored Warriors

Capcom Sports Club

Captain Commando

Cyberbots, Darkstalkers

Eco Warriors, Final Fight

Ghouls and Ghosts

Giga Wing

Mega Man: The Power Battle

ProGear

Street Fighter 2: Hyper Fighting

Strider

Super Puzzle Fighter 2 Turbo

Konsolun fiyatı, Capcom Avrupa mağazasında 230 euro olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da güncel kurla yaklaşık 1.500 TL'ye denk geldiğini belirtelim.