Bir Kullanıcıdan Ciddi İddia: "ChatGPT Sohbetlerimiz Facebook'a mı Sızdırılıyor?"

Bir Reddit kullanıcısı, ChatGPT ile yaptığı sohbetler sonrasında benzer doğrultuda şeylerin Facebook'ta karşısına çıktığını iddia ediyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son günlerde özellikle Reddit'te dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Bir kullanıcı, yalnızca ChatGPT ile yaptığı özel konuşmaların ardından Facebook’un kendisine “İyi misin?” tarzı uyarı mesajları geldiğini öne sürdü.

Kullanıcının anlatımına göre ChatGPT ile daha çok içsel düşüncelerini tartıştığı, bir nevi “zihinsel sohbet” şeklinde ilerleyen konuşmalar yapıyor. Özellikle nihilizm ve kişisel kırılganlıklar üzerine derin sohbetler gerçekleştirdiğini belirten kullanıcı, bu konuşmalar sırasında ChatGPT’nin zaman zaman destek hatlarına yönlendiren uyarılar verdiğini söylüyor.

Asıl dikkat çekici nokta bundan sonra yaşanıyor

Kullanıcıya göre bu tür hassas konuşmaların hemen ardından Facebook’a giriş yaptığında platform kendisine, bir arkadaşının gönderilerini “kendine zarar verme riski” nedeniyle şikâyet ettiğini belirten bir bildirim gösteriyor. Üstelik kullanıcı, Facebook’ta bu tür konularla ilgili hiçbir paylaşım yapmadığını, platformdaki etkileşimlerinin sadece anonim gruplarda ve yüzeysel içeriklerle sınırlı olduğunu söylüyor.

Bu durumun iki kez tekrarlanması, kullanıcıda ciddi bir şüphe uyandırmış durumda... “Facebook bu bilgileri başka nereden bilebilir?” Kullanıcı, internet tarayıcısında izleyici engelleyiciler kullandığını da ekleyerek, tek olası kaynağın ChatGPT ile yaptığı konuşmalar olabileceğini iddia ediyor.

Gerçekten veri paylaşımı mı var?

Bu iddia şu an için doğrulanmış değil ve teknik olarak platformlar arasında bu tür özel konuşmaların doğrudan paylaşılması oldukça ciddi gizlilik ihlalleri anlamına geliyor.

Uzmanlara göre, bu tür durumlar çoğu zaman algoritmaların davranış tahminleri, çerezler veya farklı platformlardaki dolaylı etkileşimlerden kaynaklanabiliyor. Yine de olayın ardındaki sır perdesi şimdilik aralanmış değil.

