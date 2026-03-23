Yapay Zekâ ile Oluşturulan Şarkılarla Spotify'da Milyonlarca Dolarlık Dolandırıcılık Yapıldığı Ortaya Çıktı

ABD'de bir adam, yapay zekâyla oluşturduğu müzikler ve bot dinlenmeler ile Spotify gibi platformlardan milyonlarca dolar kazandı. Açılan davada suçunu itiraf etti.

Yapay zekâ teknolojileri birçok konuda faydalı olsa da bazı problemleri de beraberinde getiriyor. Sahte içerikler ve dolandırıcılıklar bunlardan biri. Şimdi ise ABD’den gelen haberler, bir kişinin yapay zekâ yardımıyla Spotify üzerinden dolandırıcılık gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Kuzey Carolina eyaletinden 52 yaşındaki Michael Smith isimli bir adam, müzik yayın platformlarını ve müzisyenleri milyonlarca dolarlık telif hakkından mahrum bırakmaktan suçlu bulundu. Bunu da yapay zekânın yardımıyla üretilen şarkılar ile yaptığı bildirildi.

Yapay zekâ müzikleri ve sahte dinlenme sayılarıyla yıllık 1 milyon doları aşkın para kazandı

Gelen bilgilere göre Smith, Spotify gibi platformlara binlerce yapay zeka tarafından üretilmiş şarkı yükledi ve otomatik botlar kullanıp dinlenme sayısını milyarlara çıkararak bu dolandırıcılığı gerçekleştirmeyi başardı. Bunun sonucunda da milyonlarca dolar almayı başardı.

Yetkililer, suçunu itiraf eden adamın gerçek, hak eden sanatçılardan ve hak sahiplerinden milyonlarca dolar telif hakkını zimmetine geçirdiğini ifade etti. 2017 ila 2024 yılları arasında günlük 661 bin 440 dinlenme sayısına ulaştığı ve yıllık 1 milyon 27 bin dolar civarında telif geliri elde ettiği ve toplamda 10 milyon dolardan fazla ödemeyi aldığı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Bu dava, müzik sektöründe yapay zekâ ile ilgili dolandırıcılığa karşı açılan ilk başarılı davalardan biri olma özelliğini taşıyor. Sahte müzikler sanatçıların ve uzmanların sık sık dile getirdiği, önlem alınması gerektiğini söylediği bir konu. Umarız bu dava bir örnek olur ve benzer dolandırıcılıkların önüne geçilir.