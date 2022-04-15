Elon Musk, Artık Twitter'ın En Büyük Pay Sahibi Değil!

Geçtiğimiz hafta Twitter'ın %9,2'sini satın alarak şirketin en büyük pay sahibi olan Elon Musk, bugün bu unvanı resmen kaybetti. Twitter'ın yeni en büyük pay sahibi, %10,3'lük payla Vanguard Group oldu.

Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde paylaşılan belgeler, Elon Musk’ın Twitter’ın %9,2’lik bölümünü satın aldığını göstermişti. Musk, böylelikle Twitter’ın en büyük pay sahibi olurken yönetim kuruluna dahil olmayı reddetmiş ve geçtiğimiz gün de Twitter’ın tamamını satın almak için bir teklif sunmuştu.

Twitter, Elon Musk’ın teklifine karşı mücadele etmek için strateji arayışındayken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni bir belgeyle bir sürpriz daha yaptı. Yayımlanan yeni belge, Vanguard Group’un Twitter payının %10,3’e yükseldiğini gösterdi. Böylelikle Elon Musk, Twitter’ın en büyük sahibi ve dolayısıyla en büyük söz sahibi olmaktan da çıktı.

Elon Musk, artık Twitter'ın en büyük ortağı değil

SEC tarafından yayımlanan belgede Vanguard Group’un 8 Nisan itibarıyla Twitter’da 3,6 milyar dolar değerinde %10,3’lük paya sahip olduğu belirtildi. Elon Musk, en büyük pay sahibi unvanını kaybetmiş olsa da Twitter’da halen en büyük bireysel pay sahibi olmaya devam ediyor.

Elon Musk, dün paylaştığı son açıklamasında Twitter’ın 43 milyar dolarlık satın alım teklifini kabul etmemesi durumunda bir B planı olduğunu açıklamıştı. Musk, bu plan hakkında herhangi bir detay vermemişti.