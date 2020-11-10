Casper, internet sitesini yenilediğini duyurdu. Yapılan çalışmalarla daha kullanıcı dostu hale geldiği söylenen internet sitesi, tüm cihazlardaki uyumluluğu ile de ön plana çıkıyor. Casper'a göre tüketiciler, yeni sitede keyifli ve eksiksiz bir alışveriş deneyimi yaşayabilecekler.

Türkiye'nin köklü teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Casper, tüketicilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla internet sitesini yeniledi. Casper Kurumsal İletişim Departmanı tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Beliktay, yeni internet siteleriyle tüketicilere yepyeni bir alışveriş deneyimi sunacaklarını ifade ediyor.

Beliktay tarafından yapılan açıklamalara göre yenilenen internet sitesi, son teknoloji ilkesiyle hazırlandı. Bu bağlamda yenilikçi bir arayüz oluşturduklarını ifade eden Beliktay, kullanıcıların artık daha verimli, daha hızlı ve çözüm odaklı bir internet sitesiyle karşılaşacaklarını söyledi. Beliktay'a göre kullanıcılar, Casper'ın yeni internet sitesiyle keyifli ve eksiksiz bir alışveriş deneyimi yaşayacaklar.

İnternet sitelerinin en büyük sorunlarından bir tanesi, farklı cihazlar için uyumluluk sorunu. Bu durumu görmezden gelmediklerini belirten Casper yetkilisi, Casper'ın internet sitesinin tüm cihazlarla uyumlu çalıştığını ifade ediyor. Casper mühendislerinden Ömer Özmen ise yeni internet sitesi için modüler bir altyapı geliştirdiklerini, bu sayede de kullanıcı dostu deneyim sunmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

Casper, yeni internet sitesi için MediaClick ile bir iş birliği yaptı. Siteyle ilgili açıklamalarda bulunan MediaClick yetkililerinden Görkem Duymaz, Casper projesinde önceliği kullanıcı deneyimine verdiklerini söylüyor. Bu bağlamda bir de dinamik konfigüratör oluşturduklarını ifade eden Duymaz, sitenin tümüyle entegre hale gelmesini sağladıklarının altını çiziyor. Eğer sizler de Casper'ın yenilenen internet sitesini incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.