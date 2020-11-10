Türkiye'nin En Değerli Markalarından 10 Kasım Paylaşımları

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümündeyiz. O'nu elbette sadece bir sosyal medya paylaşımı anmak anlam ifade etmiyor, ancak ülkemizin katma değer üreten markaları böyle bir günü unutmadı.

Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün aramızdan ayrıldığında gurur verici bir görev üstlendik. Atamızın fikir mirası ile hareket eden gençlik, zamanla Türkiye'nin en değerli şirketlerinden birkaçını kurdu, ülkemizin insanları için katma değer üretti.

Biliyoruz, O'nu bir reklam ya da bir paylaşım ile anmak yeterli değil. Çalışmak gerek. Ancak içimizdeki özlemi, en önemlisi de gençliğin devraldığı bu önemli görevi hatırlamak gerek.

Türk Telekom, yaptığı paylaşımda #AtatürkMavisi ile ülkemizin geleceğini niteledi:

Turkcell, #İlelebetBizimle dedi:

Trendyol, 10 Kasım'da 1 dakika dursak da Atamızı her gün andığımızın altını çizdi:

Akbank, "Durmak bilmeyen bizler, yılda sadece 1 gün duruyoruz." diyerek Atamızı andı:

Total İstasyonları, "Bu defa bizi affet, hep #Hatırlayacağız" dedi:

Pegasus 82 yıl öncesi ve sonrasını bir araya getirdi:

Türk Hava Yolları, bizi saat 9.05'e götürdü ve #YerineSevemem dedi:

İş Bankası, Atatürk'ün hayatına sığdırdığı en büyük başarıyı anlattı:

Sabancı Holding, bazen tek bir cümlenin paragraflara bedel olabileceğini gösterdi:

Koç Holding, hepimizi gazete satan bir çocuğun gözünden 11 Kasım 1938 sabahına götürdü: