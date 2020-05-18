CD Projekt RED’in Epic Games'teki The Witcher 3 İndirimi

Epic Games'in başlattığı Mega İndirim 2020 etkinlikleri, CD Projekt RED ekibini memnun etmedi ve şirket, etkinliklerin başlamasından kısa bir süre sonra en popüler oyunlarından bir tanesi olan The Witcher 3: Wild Hunt'ın fiyatını değiştirdi. Sadece 1 centlik fiyat değişikliği, oyunseverlerin Epic Games'in hediye ettiği 60 TL'lik kuponu Witcher 3'te kullanamamasına neden oldu.

Video oyun sektörünün gelişmesi ile birlikte çevrimiçi oyun platformları da büyük bir rekabetin içerisine girdiler. Özellikle Epic Games ile Steam arasında görmezden gelinemeyecek bir rekabet başladı ve bu rekabet, en çok da oyunseverlerin işine yaradı. Hatta Epic Games şu sıralar, bu rekabetin sonuçlarından bir tanesi olan "Mega İndirim 2020" etkinliği ile oyunseverlere benzersiz indirimler ve ücretsiz oyunlar sunuyor.

Epic Games'in düzenlediği indirim etkinliği, Steam'inkine göre biraz farklı. Çünkü Steam, genelde düzenlediği etkinliklerde her oyun için belirli oranda indirim yapıyordu ancak Epic Games, oyunseverlere çeşitli kuponlar vererek şartları sağlayan oyunların indirimli bir şekilde satın alınmasına imkan sağlıyor. Hatta bu bağlamda Epic Games son olarak, hesabı olan tüm oyunseverlere 10 dolar (Türkiye'de 60 TL) indirim kuponu verdi.

Epic Games'in Mega İndirim 2020 kampanyasında tüm oyunseverlere dağıtılan 10 dolarlık indirim kuponu, fiyatı 14.99 dolar ve üzeri olan tüm oyunlarda geçerli. Yani hiçbir kısıtlama olmaksızın fiyatı belirlenen sınırdan yüksek olan herhangi bir oyunu 10 dolarlık indirimle satın alabiliyorsunuz. Başka bir deyişle bu etkinlik, 15 dolarlık bir oyuna sadece 5 dolara sahip olunabilmesine imkan sağlıyor. Ancak bu durum, sektörün önemli bir ismini memnun etmemiş gibi görünüyor.

CD Projekt RED, Epic Games'in kampanyasından hoşlanmadı

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan CD Projekt RED, Epic Games'in indirim kampanyasından pek de hoşlanmadı ve şirketin indirim kuponları karşısında The Witcher 3: Wild Hunt için küçük bir fiyat değişikliğine gitti.

The Witcher 3: Wild Hunt, şu ana kadar Epic Games'te 14.99 dolar karşılığında satın alınabiliyordu. Üstelik bu durum, oyunseverler tarafından da memnuniyetle karşılanıyordu çünkü milyonlarca hayranı bulunan bu popüler oyun, Epic Games'in Mega İndirim 2020 etkinliği kapsamında sadece 5 dolar gibi uygun bir fiyat karşılığında satın alınabilecekti. İndirim kuponu nedeniyle büyük bir gelirden mahrum olması muhtemel CD Projekt RED, indirim kuponunu geçersiz kılmak için oyunun fiyatını 14.98 dolara düşürdü.

CD Projekt RED'in Epic Games'in kampanyasından çekilmesi, dikkatli bir oyunseverin gözünden kaçmadı. Kısa bir süre içerisinde sosyal medya platformlarında karşımıza çıkmaya başlayan bu olay, oyunseverlerin CD Projekt RED'e tepki göstermelerine neden oldu. Ancak konuyla ilgili ne Epic Games ne de CD Projekt RED cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.