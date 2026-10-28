Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [20-27 Ekim 2026]

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 20-27 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta da zirvede geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen EA SPORTS FC 27 bulunuyor.
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- EA SPORTS FC 27
- Cyberpunk 2077
- Phantom Blade Zero
- Dead by Daylight
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Rust
- WARDOGS
- Mount & Blade II: Bannerlord
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.