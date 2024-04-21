Kokunuz; sizi tanımlayan, hafızalarda yer eden ve bazen de duyguları harekete geçiren gizemli bir imza. Pazarda o kadar çok seçenek var ki doğru parfümü bulmak göz korkutucu olabiliyor. Kendinizi ifade etmek, duyularınızı şımartmak gibi duyguların yanı sıra “çekici” de olmak istiyorsanız parfüm seçerken dikkat etmeniz gereken bazı faktörler var.

Kokuların en az 5 bin yıldır hayatımızda olduğunu, kozmetik şirketlerinin binlerce çeşidi bulunduğunu ve reklam kampanyalarını da göz önüne aldığımızda kafalar karışabiliyor. Hangi parfümü seçeceğiz?

Seçenekler ve sektör çok geniş olunca da parfüm üzerine birçok araştırma mevcut. Bu çalışmalardan bazıları da parfüm seçme ile ilgili. Sizi en iyi ifade eden ve çekici gösterecek parfümü birlikte bulalım mı?

Parfümler, cinsel iletişimde büyük rol oynuyor.

Kokuların genellikle altta yatan kokudan arındırmak için kullanıldığı varsayılsa da birçok erkek ve kadın parfüm kullanarak cinsel çekiciliğini de arttırıyor. Reklam kampanyalarına baktığınızda da karşı cinse karşı “çekim” üzerinde durulur. Tabii ki bilinçaltımız da buna eşlik ediyor.

Hangi parfümün seçilmesi konusunda yapılan bir araştırma ise “ana doku uyumluluk kompleksinin (MHC)” bağışıklık fonksiyonunda önemli bir rol olduğunu belirtirken partnerlerin genellikle vücut kokusunu da tercih ettiğini gösteriyor.

Bundan yola çıkarak da parfüm içeriklerinde bireysel tercihlerin MHC genotipiyle ilişki olup olmadığına bakılıyor.

Sadece kendi zevkinizi düşünün.

Araştırma sonucu, herkesin içini rahatlatacak türden. Kişinin MHC profili ile kendisinin seçtiği parfüm arasında bir bağlantı bulunuyor. Bu seçim ile ortaya çıkan koku, kaliteli olduğu gibi vücut kokusunun özelliklerini de koruyor. Böylelikle de bireysel koku değişkenliği korunmakla kalmıyor, artıyor.

Çalışmada ayrıca kişinin kendi seçtiği ve başkası tarafından seçilen parfümler de kıyaslanıyor. Katılımcılar, başkasının verdiği parfümün yoğunluğunun önemli ölçüde daha yüksek olduğunu söylese de “hoşluk” aynı şekilde değil.

Kendisi tarafından seçilen parfümde ise önemli ölçüde daha çekici ve daha hoş değerlendirilmesi yapıldı. Yoğunlukta anlamlı denilecek bir fark ortaya çıkmadı.

Böylelikle de insanların aslında kendi vücut kokularına uygun belirli parfümü zaten seçtiklerini ve bireysel doğasına dair de fikir sağladığı görülüyor.

Ya karar veremediğiniz bir noktadaysanız?

Kendiniz bir türlü hangi parfümü kullanacağınıza karar veremediniz diyelim. Bu konuda da bir çalışma mevcut. Parfümünüzü kız arkadaşınız mı seçmeli yoksa kız kardeşiniz mi?

Araştırmaya dahil olan erkekler, kız arkadaşlarının ve kız kardeşlerinin seçtikleri parfümleri uyguladılar ve 12 saat boyunca pamuklu kıyafet giydiler. Parfüm ve vücut kokusu karışımı değerlendirildi.

Erkekler, kız arkadaşlarının seçtiği parfümü, kendi seçtiklerine kıyasla daha hoş olarak yorumladı. Kız kardeşin seçtiği parfüm ise erkekler tarafından seçilen parfümlere kıyasla önemli ölçüde daha çekiciydi. Sonuç ise kız kardeşler, kardeşleri için uygun parfümü seçme konusunda kız arkadaşlara göre daha hassaslar.

Peki siz parfüm seçerken kararı kendiniz mi veriyorsunuz yoksa başkasından yardım alıyor musunuz?

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