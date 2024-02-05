Amazon, Sevgililer Günü için pek çok ürünü indirime soktu. Bizler de bu indirimde yer alan ürünler arasından bir seçki hazırladık.

Sevgililer Günü yaklaştıkça, sevgilisi olan kişiler hediye alma telaşına girişti. İster maddi bir hediye olsun isterse de maneviyatı daha ağır bir hediye; genelde herkes bu özel günü kutlamaya hazırlanıyor. Bu konuda kullanıcılara çeşitli kampanyalar sunan Amazon, 14 Şubat için pek çok üründe indirime gitti.

Bizler de sizlere Amazon'da 14 Şubat için indirime girmiş ürünlerden sevgilinize alabileceğiniz, teknoloji odaklı bir ürün öneri listesi hazırladık. Sizler de bu ürünler içerisinden sevgilinize bir hediye alabilir ve onu mutlu edebilirsiniz. Ancak şunu da hatırlatmak gerekiyor; asıl mutluluk iki kişi arasındaki saygıyla başlar. Alacağınız hediyeden ziyade karşınızdaki kişiyi önemsemek öncelikli hedef olmalı. O zaman hadi gelin listemize geçelim.

Kitap okumayı eğlenceli hale getiren: Kobo e-kitap okuyucu

6 inçlik boyuta sahip bu e-kitap okuyucu 1448 x 1072 piksel çözünürlüğü ile okumayı eğlenceli hale getiriyor. Göz yormayan ekranı sayesinde istediğiniz kitabı okuyabilirsiniz. 12 bin kadar kitap alabilecek 16 GB'lık depolama kapasitesine sahip cihaz sevgiliniz için çok güzel bir hediye olacaktır.

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Pembe rengini sevenlere: Urbanears Kablosuz Kulak içi Kulaklık

Kozmik pembe rengiyle gelen bu kulaklık, sevgilinizi fazlasıyla memnun edecektir. Çevreci yanıyla dikkat çeken bu kulaklığın yüzde 91'i geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor. Tek kulaklıkta 4,5 saat, şarj kutusu ile ise toplamda 30 saatlik dinleme keyfi sunan kulaklığın her kulaklıkta 2 tane olacak şekilde 4 mikrofonu bulunuyor.

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Sağlam bir notebook sırt çantası arayanlara: Classone BP-IT604 15.6 inç La Spezia Serisi Wtx Pro Su Geçirmez Notebook sırt çantası

Sevgilinizin bilgisayarıyla seyahat etmesi gerekiyor ancak çantası mı yok. Bu su geçirmez çanta, sizinle birlikte çok daha mobil olmasını sağlayabilir. Su geçirmez yapısı sayesinde tüm elektronik eşyalarınızı özenle taşıyabilirsiniz.

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Rahat koltuğunda oyun oynayıp işlerini halletmesini mi istiyorsunuz: Hawk Gaming Chair Future Kumaş Oyuncu Koltuğu

Sağlam bir oyuncu koltuğu arıyorsanız bu ürün tam size göre. Hem kullanışlı hem de iyi düşünülmüş bir hediye olan Hawk oyuncu koltuğu, geceleri birlikte oynayacağınız oyunlarda sevgilinizi çok daha fazla rahat ettirecek.

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Sevgiliniz LED ışıkları seviyor mu?: Govee Glide Hexa LED ışık panelleri

Aklınızda sevgilinize bir hediye alma fikri var ancak karar veremiyor musunuz? Bu paneller ile onun hayali olan odaya ulaşmasını mümkün kılabilirsiniz. Wifi ile kontrol edilebilen bu panel ledler Google Asistan, Alexa gibi asistanlarla çalışabiliyor. Ayrıca müzik senkronizasyonu uygulama kontrolü ve açtığınız oyuna göre ambiyans oluşturma gibi özelliklere de sahip.

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hediye olarak her zaman takabileceği bir şey istiyorsanız: Police Erkek Kol Saati

Ürettiği erkek ürünleriyle tanınan Police markasının bir saate göre uygun fiyatlı modeli, sevgililer günü için güzel bir hediye olabilir. Paslanmaz çelik bir gövdeye sahip saatin 5 bar su geçirmezlik özelliği bulunuyor.

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Son olarak sevgilinize bir bilgisayar hediye etmek istiyorsanız: Lenovo Ideapad Gaming 3

120 Hz ekran yenileme ile 15.6 inçlik bu bilgisayar, içerisindeki RTX 3060 ekran kartı ile oyun tutkunlarına hitap ediyor. Piyasadaki oyunların çok büyük kısmını sorunsuz çalıştıracak bu bilgisayarla birlikte sevdiğiniz insanla oyun oynama keyfine başlayabilirsiniz.

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