Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Düzenlemeye göre 250 metrekareden daha küçük alanlara yapılacak yeni binalar, bazı şartları sağlamak durumunda olacaklar.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dikkat çeken bir düzenlemesi yer aldı. Yürürlüğe giren yeni düzenleme, milyonlarca vatandaşın başına bela olan otopark meselesine yeni bir çözüm getiriyor. Düzenlemeye göre yapılacak yeni binalar, araçların güvenli bir şekilde park edilebilmesi için bazı imkanlar sunmaz zorunda olacaklar.

Yayımlanan düzenlemeye göre 250 metrekareden az arazisi bulunan yeni binalarda otopark ihtiyacı bölge otoparkları, yol boyu otoparkı ya da cep otoparkı gibi yöntemlerle karşılanacak. Yüklenici firma, yapı ruhsatı başvurusunu yaparken gerekli tespitlerin yapılması ve otopark bedelinin yüzde 25’inin ödenmesinden sorumlu tutulacak.

Mümkün olan en yakın yerler otopark olacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve yürürlüğe giren düzenleme şöyle;

Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanmadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanır. Bu yapılara ait otopark yerleri bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanır. Bu yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanır ve bu husus belirtilmek suretiyle yapı kullanma izin belgesi verilir. Bu şekilde sağlanacak parklanma düzenine ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar idaresince belirlenir. Otopark bedelinin kalan yüzde 75'i bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilir ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır.