2007 yılında yayınlandığından bu yana en çok izlenen viral videolardan biri olan 'Charlie bit my finger' (Charlie parmağımı ısırdı), YouTube'a veda edecek. Açık artırma ile NFT olarak satışa çıkarılan video, satışı gerçekleştikten sonra YouTube'dan kaldırılacak.

YouTube'a bundan 14 sene önce, 2007 yılında yüklenen ve ilk viral videolardan biri olan 'Charlie bit my finger', NFT olarak satılan viral içeriklerin arasında yerini almaya hazırlanıyor. İki sevimli kardeşin yer aldığı videoda bir yaşındaki Charlie, abisi Harry'nin parmağını ısırıyor ve zavallı Harry de harika bir ağabey gibi davranıp sadece ufak ufak söylenmekle yetiniyor.

YouTube'da 881 milyondan fazla izlenen bu eğlenceli video, platforma yüklenişinin 14. yıl dönümü olan 22 Mayıs'ta açık artırma ile NFT olarak satışa çıkarılacak. Açık artırma 23 Mayıs'ta sona erecek ve satış gerçekleştikten sonra video YouTube'dan kaldırılacak. Açık artırma, charliebitme.com sitesi üzerinden NFT platformu Origin Protocol'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Videoyu satın alan kişi, Charlie ve Harry ile kendi videosunu çekme şansına erişecek:

Açık artırmaya katılıp en yüksek teklifi vererek videoyu NFT olarak satın alan kişi, aynı zamanda Charlie ve Harry ile bir araya gelerek iki kardeş ile birlikte videonun kendi versiyonunu çekme şansına erişecek.

NFT'lerin giderek popülerleşmesi ile birlikte pek çok viral içerik NFT'ye dönüştürülerek satışa çıkarıldı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda, karşımıza her çıktığında bizi garip duygulara sürükleyen yangıncı kız fotoğrafı da NFT olarak satışa çıkarılmış ve 180 Ethereum karşılığında satın alınmıştı. Anlaşılan, bu uçuk rakamlar bu içeriklere verilmeye devam ettikçe biz de bolca satışa çıkan viral içerik haberi almaya devam edeceğiz.