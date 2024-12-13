OpenAI, ChatGPT'ye eklenen yeni özellikleri duyurdu. Üretsel yapay zekâ artık gelişmiş ses modunu çalıştırabiliyor. Ayrıca video ve ekran paylaşımı özellikleri de uygulamaya entegre edildi.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, 12 gün sürecek etkinliklerinin 6. gününde önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, ChatGPT'nin artık gelişmiş ses modu, video ve ekran paylaşımı özelliklerini desteklediğini duyuruldu. Böylelikle kullanıcılar için yepyeni bir ChatGPT deneyimi sunulmuş olacak.

ChatGPT'nin birkaç ay önce kullanıma sunulan gelişmiş ses modu, aslında olduğundan çok daha fazlasına imkân tanıyordu. Bu bağlamda; GPT-4o lansmanı sırasında yapılan açıklamaya göre üretsel yapay zekâ, bir ekranı veya bir videoyu gerçek zamanlı olarak takip edip, bunu sizinle tartışabilecekti. İşte bu özellik, an itibarıyla erişime açılmış durumda.

ChatGPT'nin yeni özelliklerini kullanmak için ödeme yapmak gerekecek

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre ChatGPT'nin yeni özellikleri, an itibarıyla iOS ve Android platformları için yayımlanmış durumda. Ancak bu özellikleri kullanmak isteyenlerin ChatGPT Teams, ChatGPT Pro veya ChatGPT Plus aboneliklerinden birine sahip olması gerekecek. ChatGPT Enterprise ve ChatGPT Edu aboneleri ise söz konusu özelliklere gelecek ay itibarıyla ulaşabilecekler.

Bu arada; ChatGPT'nin küçük bir yeniliğe daha sahip olduğunu söyleyelim. Üretsel yapay zekâ, geçici süreliğine "Noel Baba Modu"na sahip olacak. Bu mod, gelişmiş ses modu kapsamında kullanılabilir olacak. Bu modu aktifleştiren kullanıcılar, üretsel yapay zekânın Noel Baba gibi konuştuğuna tanıklık edecekler. Bu özelliğin gelecek aya kadar kullanımda kalacağını söyleyelim. Tabii kullanabilmek için de gelişmiş ses moduna erişim hakkı tanınmış olması gerekecek.