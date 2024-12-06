ChatGPT, yeni 'Projeler' özelliğini duyurdu. Yeni 'Projeler' özelliği ile sohbetlerinizi düzenleyerek dosyalar, özel talimatlar ve özelleştirme seçenekleri sunuyor olacak.

ChatGPT, kullanıcıların sohbetlerini organize etmelerini sağlayacak yeni "Projeler" özelliğini duyurdu. ChatGPT bu yeni özelliğiyle birlikte kullanıcıların sohbetleri, dosyaları ve özel talimatlarıNI bir arada tutarak daha verimli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

OpenAI, ChatGPT'ye "Projeler" adında yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Bu özellik ile kullanıcılar, sohbetlerini organize edebilecek, dosyalar yükleyebilecek ve özel talimatlarla yanıtları kişiselleştirebilecek.

Yazım tarzı ve ton seçilebilecek

Proje içerisinde yazım tarzı ve ton seçme gibi özelleştirme seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar projelere belge, görsel ve kod dosyası gibi içerikler ekleyerek yanıtları temellendirebilecek. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar projelerine özel talimatlar vererek, yanıtları belirli bir formatta alabilecekler.

Yani bir proje için "Çince yanıtla" veya "En son OpenAI API dokümantasyonunu referans göster" gibi talimatlar eklemek mümkün olacak. Aynı zamanda 8.000 karaktere kadar yazılabilecek. OpenAI, "Projeler" özelliğini önümüzdeki günlerde resmi olarak duyuracak.