Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Google’dan Araştırmada Yeni Dönem: Deep Research ve Deep Research Max Duyuruldu!

Google, yeni araştırma modelleri Deep Research ve Deep Research Max'i duyurdu. Peki bu modeller arasındaki farklar ne? Neler yapabiliyorlar? Gelin hep birlikte bakalım.

Barış Bulut / Editor

Google, geliştiriciler için sunduğu otonom araştırma aracı Gemini Deep Research’ü iki yeni sürüm olan Deep Research ve Deep Research Max ile genişletti.

Özellikle Deep Research Max, kapsamlı analiz yetenekleriyle finans, yaşam bilimleri ve pazar araştırmaları gibi profesyonel alanlarda dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Araştırma aracı değil, âdeta dijital analist

Google’ın yeni nesil yapay zekâ aracı, artık yalnızca bilgi toplayıp özetleyen bir sistem olmaktan çıktı. Şirketin en gelişmiş modeli olan Gemini 3.1 Pro ile güçlendirilen Deep Research, kurumsal iş akışlarının merkezine yerleşebilecek seviyeye ulaştı.

Tek bir API çağrısıyla çalışan sistem, internet üzerindeki açık kaynakları şirketlerin kendi özel veri akışlarıyla birleştirerek detaylı, kaynak gösterilmiş ve profesyonel seviyede raporlar hazırlayabiliyor. Özellikle sabaha hazır olması gereken kapsamlı analiz dosyaları için bu teknoloji büyük zaman kazancı vadediyor.

İki farklı model

  • Deep Research: Hız ve verimlilik odaklı geliştirildi. Daha düşük gecikme süresi sayesinde kullanıcıyla doğrudan etkileşim kurulan platformlarda öne çıkıyor. Örneğin bir uygulama içinde anlık araştırma sonuçları sunmak isteyen geliştiriciler için oldukça uygun.
  • Deep Research Max: İşin “ağır topu” olarak konumlanıyor. Daha fazla hesaplama gücü kullanarak çok daha derinlemesine araştırma yapıyor, farklı kaynakları karşılaştırıyor ve nihai raporu adım adım rafine ediyor. Özellikle gece boyunca arka planda çalışıp sabah analist ekiplerine hazır rapor sunması hedeflenen senaryolar için tasarlanmış.

Kısacası biri hızlı haber muhabiri, diğeri sabaha kadar çalışan kıdemli araştırma editörü gibi.

Görünen o ki yakın gelecekte araştırma ekiplerinin en çalışkan üyesi bir insan değil, geceleri hiç uyumayan bir yapay zekâ ajanı olacak.

OpenAI, ChatGPT Images 2.0’ı Duyurdu: Nano Banana’ya Güçlü Rakip Geldi! OpenAI, ChatGPT Images 2.0’ı Duyurdu: Nano Banana’ya Güçlü Rakip Geldi!
Tasarım Konusunda Devrim Yaratacak Yeni Yapay Zekâ Aracı Claude Design Nedir, Ne İşe Yarıyor? Tasarım Konusunda Devrim Yaratacak Yeni Yapay Zekâ Aracı Claude Design Nedir, Ne İşe Yarıyor?

OpenAI'ın Şirket İçi Yazışmaları Sızdı: Gizli Planı ve Rakip Yapay Zekâ Şirketleri Hakkında Yorumları İfşa Oldu

OpenAI'ın Şirket İçi Yazışmaları Sızdı: Gizli Planı ve Rakip Yapay Zekâ Şirketleri Hakkında Yorumları İfşa Oldu

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Apple Çalışanları İçin Yeni Dönem: Yapay Zekâ Kullanmayan Çalışanlar Cezalandırılıyor!

Apple Çalışanları İçin Yeni Dönem: Yapay Zekâ Kullanmayan Çalışanlar Cezalandırılıyor!

Yeni Araştırma: Yapay Zekâ Kullanmak Beynimize Sandığımızdan Daha Fazla Zarar Veriyor Olabilir mi?

Yeni Araştırma: Yapay Zekâ Kullanmak Beynimize Sandığımızdan Daha Fazla Zarar Veriyor Olabilir mi?

Yapay Zeka Çağında Medyanın Kuralları Baştan Yazılıyor: "Content 2.0" Markaların Kaderini Değiştirecek

Yapay Zeka Çağında Medyanın Kuralları Baştan Yazılıyor: "Content 2.0" Markaların Kaderini Değiştirecek

Anthropic, Genel Erişime Açık En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Claude Opus 4.7'yi Tanıttı

Anthropic, Genel Erişime Açık En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Claude Opus 4.7'yi Tanıttı

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

