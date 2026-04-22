Google, yeni araştırma modelleri Deep Research ve Deep Research Max'i duyurdu. Peki bu modeller arasındaki farklar ne? Neler yapabiliyorlar? Gelin hep birlikte bakalım.

Google, geliştiriciler için sunduğu otonom araştırma aracı Gemini Deep Research’ü iki yeni sürüm olan Deep Research ve Deep Research Max ile genişletti.

Özellikle Deep Research Max, kapsamlı analiz yetenekleriyle finans, yaşam bilimleri ve pazar araştırmaları gibi profesyonel alanlarda dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Araştırma aracı değil, âdeta dijital analist

Google’ın yeni nesil yapay zekâ aracı, artık yalnızca bilgi toplayıp özetleyen bir sistem olmaktan çıktı. Şirketin en gelişmiş modeli olan Gemini 3.1 Pro ile güçlendirilen Deep Research, kurumsal iş akışlarının merkezine yerleşebilecek seviyeye ulaştı.

Tek bir API çağrısıyla çalışan sistem, internet üzerindeki açık kaynakları şirketlerin kendi özel veri akışlarıyla birleştirerek detaylı, kaynak gösterilmiş ve profesyonel seviyede raporlar hazırlayabiliyor. Özellikle sabaha hazır olması gereken kapsamlı analiz dosyaları için bu teknoloji büyük zaman kazancı vadediyor.

İki farklı model

Deep Research : Hız ve verimlilik odaklı geliştirildi. Daha düşük gecikme süresi sayesinde kullanıcıyla doğrudan etkileşim kurulan platformlarda öne çıkıyor. Örneğin bir uygulama içinde anlık araştırma sonuçları sunmak isteyen geliştiriciler için oldukça uygun.

: Hız ve verimlilik odaklı geliştirildi. Daha düşük gecikme süresi sayesinde kullanıcıyla doğrudan etkileşim kurulan platformlarda öne çıkıyor. Örneğin bir uygulama içinde anlık araştırma sonuçları sunmak isteyen geliştiriciler için oldukça uygun. Deep Research Max: İşin “ağır topu” olarak konumlanıyor. Daha fazla hesaplama gücü kullanarak çok daha derinlemesine araştırma yapıyor, farklı kaynakları karşılaştırıyor ve nihai raporu adım adım rafine ediyor. Özellikle gece boyunca arka planda çalışıp sabah analist ekiplerine hazır rapor sunması hedeflenen senaryolar için tasarlanmış.

Kısacası biri hızlı haber muhabiri, diğeri sabaha kadar çalışan kıdemli araştırma editörü gibi.

Görünen o ki yakın gelecekte araştırma ekiplerinin en çalışkan üyesi bir insan değil, geceleri hiç uyumayan bir yapay zekâ ajanı olacak.