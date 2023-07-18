New York Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışma, ChatGPT'nin sağlık sorularına insanlardan ayırt edilemeyecek seviyede yanıt verebildiğini ortaya koydu. Bulgular her ne kadar yapay zekânın potansiyeli konusunda fikir verse de hâlen bu konuda çok fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Bugünlerde neredeyse herkesin dilinde yapay zekâ modellerinin yetenekleri var. Yapabildikleriyle insanları şaşırtmaya devam eden bu araçların, ilerleyen yıllarda sağlık hizmetleri konusunda da kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Yakın zamanda yayınlanan yeni bir araştırma, popüler sohbet botu ChatGPT’nin sağlık sorularını yanıtlama konusunda oldukça iyi olduğunu ortaya koydu. ABD’deki New York Üniversitesi’ndeki (NYU) araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışma, JMIR Medical Education üzerinden yayımlandı.

Bilim insanlarına göre ChatGPT’nin verdiği yanıtlar, insanlarınkilerden ayırt edilemeyecek seviyedeydi

NYU’daki araştırma ekibi, 18 yaş ve üzerinde olan 392 kişiye on hasta sorusu ve yanıtı sundu. Bunlardan yarısı ChatGPT tarafından üretilirken, diğer yarısı ise bir sağlık çalışanı tarafından sağlanmıştı. Katılımcılardan, yanıtların kaynağını tahmin etmeleri istendi. Ayrıca, yanıtları “tamamen güvenilmez” ve “tamamen güvenilir” olarak ayrılan 5 puanlık bir ölçek kullanarak değerlendirmeleri istendi.

Bunun sonucunda çalışma, sohbet botu ve insan tarafından üretilen yanıtları ayırt etmede zorlanıldığını ortaya çıkardı. Ortalama olarak, katılımcıların %65’i civarının doğru bir şekilde yanıtların kime ait olduğunu bulabildiği ifade edildi.

Ayrıca çalışma, katılımcıların sohbet botlarına genel güvenini de ölçtü. Sonuçlarda, sağlık konusundaki cevaplara pek güvenilmediği gözlemlendi. Hastalık teşhisi ve tedavi tavsiyeleri de en düşük güvenilen kategoriydi. En yüksek güven oranı ise randevu ayarlama benzeri sorulardaydı.

Araştırmacılar, bulguların sohbet botlarının gelecekte sağlık alanındaki potansiyeli konusunda bilgi sağladığını belirtiyor. Ancak, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna da vurgu yapıyorlar. Zaten tek bir araştırmayla hemen sohbet botları sağlık alanında kullanılacak sonucunu çıkarmak doğru olmaz. Bilindiği üzere yapay zekâ araçları, sık sık yanlış bilgi üretebiliyorlar ve uzmanların endişelenmesine yol açıyorlar.

Sohbet botlarının sağlık alanında kullanımıyla ilgili daha önce de bir araştırma görmüştük. Nisan ayındaki çalışma, ChatGPT’nin hastaların sorularına doktorlardan daha iyi yanıtlar verebildiğini ortaya koymuştu.