ChatGPT'de başkaları ile paylaşılmış olan sohbetlerin Google dizinine eklendiği ortaya çıktı. Yani bu sohbetler, basit bir Google araması ile herkese açık hâle geliyordu. OpenAI'dan açıklama gelirken biz de bu durumdan nasıl korunacağınızı anlattık.

Dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracı ChatGPT, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir olayla gündem oldu. Bazı kullanıcılar, ChatGPT ile yapılan ve birileri ile paylaşılan sohbetlerin Google dizinine eklendiğini tespit ettiler. Bu durum, en temelinde kullanıcı gizliliğini risk altına alıyordu. Zira ChatGPT ile yaptığınız bir konuşma, başka kullanıcıların eline geçebilirdi.

ChatGPT ile yaptığınız bir konuşmayı başka bir kullanıcı ile paylaşmak istediğinizde bunun için bir bağlantı oluşturuluyor. İşte bu bağlantı, Google dizinine ekleniyordu. Yani dileyen herkes, "site:chatgpt.com/share [konu]" araması yaparak, o konuyla ilgili tüm ChatGPT konuşmalarına kolayca erişebilirdi. Yapılan incelemelerde 70 binden fazla ChatGPT sohbetinin aslında herkese açık olduğu, bazı şirketlere ait hassas bilgilerin de bu sohbetler içerisinde olduğu tespit edildi.

Aslında bu durumdan kurtulmanın çok basit bir yolu var!

Yapılan açıklamalara göre ChatGPT'nin paylaşılmış sohbetleri herkese açık hâle getiren özelliği, bir hata değildi. OpenAI, konuyla ilgili ufak bir test çalışması yapmak istemişti. Tabii tüm bunlar yaşanırken binlerce sohbet, birilerinin eline geçmiş ve bir konuyla ilgili çok büyük bir veri tabanı oluşturulmuş olabilirdi. Öte yandan; kullanıcıların bu durumdan kurtulmalarının yolu da çok basitti.

Şu adımları izleyerek ChatGPT bağlantılarını riskli hâle getirmek mümkün:

Adım #1: ChatGPT 'yi açın.

'yi açın. Adım #2: " Veri kontrolleri " sayfasına girin.

" " sayfasına girin. Adım #3: " Paylaşılan bağlantılar " bölümündeki sohbetleri silin.

" " bölümündeki sohbetleri silin. Adım #4: İşlem tamam.

ChatGPT, testi sonlandırdığını duyurdu: Paylaştığınız sohbetler, artık Google dizinine eklenmeyecek!

Bir OpenAI çalışanı tarafından yapılan açıklamaya göre üretken yapay zekâ için başlatılan test, an itibarıyla sonlandırılmış durumda. Yani yukarıdaki adımları uygulamasanız bile site:chatgpt.com/share [konu] araması yapan kullanıcılar, başkalarıyla paylaşılmış olan sohbetlerin kopyalarına ulaşamayacaklar. Siz yine de işinizi şansa bırakmamak için yukarıdaki işlemleri yapmayı düşünün.