ChatGPT'ye Öğrenciler İçin Yepyeni Bir Mod Geldi: "Çalış ve Öğren" Modu Ne İşe Yarıyor ve Nasıl Kullanılır?

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OpenAI, an itibarıyla ücretli-ücretsiz tüm ChatGPT kullanıcıları için "Çalış ve Öğren" modunun kullanıma sunulduğunu açıkladı.

OpenAI, ChatGPT’ye öğrencilerin sadece cevap almakla kalmayıp, düşünmeyi de öğrenebileceği "Çalış ve Öğren" isimli yeni bir mod ekledi. Bu mod açıldığında; ChatGPT hemen cevap vermek yerine öğrencilere sorular sorarak onların konuyu anlamasını sağlamaya çalışıyor.

"Çalış ve Öğren" modu, an itibarıyla ChatGPT kullanan herkes için (ücretsiz, Plus, Pro ve Ekip planları dâhil) kullanılabilir durumda. OpenAI, yakında bu özelliği okullar üzerinden topluca ChatGPT kullanan öğrencilere de sunmayı planlıyor.

"Çalış ve Öğren" modu ile eğitim çok daha kolay

ChatGPT Çalış ve Öğren

OpenAI’ın bu adımı, ChatGPT’yi sadece “ödev çözdüren” bir araç olmaktan çıkarıp gerçek bir öğrenme yardımcısına dönüştürme çabasının bir parçası çünkü yapılan bazı araştırmalar, ChatGPT’yi sadece hazır cevap almak için kullanan öğrencilerin beyin aktivitelerinin daha düşük olduğunu gösteriyordu. Şirket bu durumun önüne geçmek istiyor.

ChatGPT ilk çıktığında bazı okullar anında kullanmayı yasaklamıştı çünkü kopya çekmek için kullanılıyordu ama zamanla okullar ve öğretmenler bu teknolojinin yeni çağın gerekliliği olduğunu kabul etti. Şimdi ise OpenAI, bu teknolojiyi bu yeni mod ile birlikte eğitimle barıştırmaya çalışıyor.

ChatGPT "Çalış ve Öğren" modu nasıl kullanılır?

ChatGPT Çalış ve Öğren

ChatGPT'nin yeni "Çalış ve Öğren" modunu kullanmak için tek yapmanız gereken yeni bir sohbet açmak ve buradaki araçlar kısmından yeni modu seçmek. Bu mod açıkken ChatGPT ile yapacağınız tüm görüşmeleriniz tamamen eğitim havasında geçmeye başlayacak.

OpenAI, bu yeni modun bu alanda attıkları ilk adım olduğunu ve ChatGPT’nin eğitimde nasıl kullanıldığını daha yakından inceleyip ileride yeni özellikler getirmeyi planladığının da altını çiziyor.
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