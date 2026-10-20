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Karşınızda 'Premium' Chery: Chery, Premium Elektrikli Otomobil Markasını Tanıtmaya Hazırlanıyor!

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Chery, lüks elektrikli alt markası Exlantix ve sportif shooting brake modeli ES GT'yi 2027'de küresel pazara sunmaya hazırlanıyor.

Karşınızda 'Premium' Chery: Chery, Premium Elektrikli Otomobil Markasını Tanıtmaya Hazırlanıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Chery Grubu, küresel pazarlardaki genişleme stratejisini üst segmente taşıyor. Şirket, yüksek donanımlı ve lüks elektrikli alt markası Exlantix’i 2027 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlarına sunmaya hazırlanıyor.

Şanghay’da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılan sağdan direksiyonlu şık elektrikli konsept, Chery’nin lüks elektrikli araç segmentindeki iddiasını somut bir şekilde gözler önüne seriyor.

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Karşınızda 'Premium' Chery: Chery, Premium Elektrikli Otomobil Markasını Tanıtmaya Hazırlanıyor!
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Kupe ve station wagon çizgileri bir arada

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Exlantix’in yeni pazarlardaki öncüsü, bir kupenin sportif siluetiyle klasik bir station wagonun arka formunu birleştiren "shooting brake" gövde tipindeki 2027 Exlantix ES GT olacak. Geniş jantları, agresif ön tasarımı ve yere basan dinamik gövde hatlarıyla dikkat çeken modelin hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçenekleriyle yollara çıkması planlanıyor.

Aracın kabininde ise modern teknoloji ve lüks detaylar öne çıkıyor. Karbon fiber kaplamalar ve yüksek kaliteli malzemelerle donatılan iç mekânda, ana bilgi-eğlence ekranının yanı sıra sürüş verilerini gösteren konsol boyu bilgi çubuğu yer alıyor. SUV modellerine kıyasla daha küçük çaplı tercih edilen sportif direksiyon simidi, sürüş hissinin de doğrudan performansa odaklanacağını gösteriyor.

800V mimarisi ve küresel genişleme hedefi

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Teknik altyapısında 800V hızlı şarj mimarisi, havalı süspansiyon ve çift motorlu yüksek performans kurulumuna yer vermesi beklenen ES GT, uzun menzil ve ultra hızlı DC şarj kabiliyetiyle sınıfındaki standartları zorlamayı amaçlıyor.

Exeed ve Exlantix Uluslararası CEO'su Lilian Xiong, markanın şu anda 44 uluslararası pazarda faaliyet gösterdiğini, 2030 yılına kadar 41 yeni pazara daha adım atarak toplamda 85 ülkede yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Chery ve Omoda Jaecoo markalarıyla bütçe ve aile odaklı SUV segmentinde güçlü bir yer edinen grup, Exlantix'i Geely’nin Zeekr modelinde olduğu gibi en üst seviyeye konumlandırarak pazarın tüm fiyat kademelerini kapsamayı hedefliyor.

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