Chery, yeni amiral gemisi SUV otomobili Tiggo X'i tanıttı. İşte hem tasarımı hem de özellikleriyle büyüleyen otomobil hakkında bilmeniz gerekenler.

Türkiye’de de kullanıcıların çok ilgisini çekmeyi başaran bir marka olan Chery, Tiggo isimli SUV modellerine bir yenisini daha ekledi. Bu modellerin belki de şimdiye kadar en çok dikkat çeken otomobili olmayı başaracak 7 koltuklu SUV Tiggo X gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı.

Tiggo X modeli, Tiggo serisi otomobillerin en üstünde konumlanan bir araç olarak geliyor. Şık ve sert bir görünüme sahip otomobil; 5.050 mm uzunluk, 1.960 mm genişlik, 1.800 mm yükseklik, 2.950 mm aks mesafesiyle âdeta gemi gibi bir otomobil.

Karşınızda Chery Tiggo X

Üç sıralı koltuk düzenine sahip otomobili arazi kabiliyeti ve gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip akıllı bir lüks amiral gemisi SUV olarak nitelendirebiliriz. Diğer Tiggo modellerine kıyasla daha sağlam, dik bir SUV tasarımına sahip. Yüksek kaput çizgisi, daha geniş çamurluklar ve daha köşeli bir tasarım tercih edilmiş. Gövdesi %85 oranında yüksek mukavemetli çelikten oluşuyor.

Yeni Chery Tiggo X modeli performans açısından da oldukça etkileyici. Modelde hibrit güç aktarma sistemi bulunuyor. Aracın motoru 476 beygir gücü ve 630 Nm maksimum tork üretebiliyor. Araçta 8 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş 1.5T ve 2.0T içten yanmalı motor seçenekleri de sunuluyor.

Şarj edilebilir hibrit sistemi, çok uzun menzil sunmasıyla da dikkat çekiyor. Öyle ki otomobil devi trafından yapılan açıklamalara göre Tiggo X modeli, toplamda 1500 km’yi aşan menzil sunabiliyor. Araç hakkında şimdilik paylaşılan bilgiler bu kadar. Fiyatı ve iç mekân detaylarını bilmiyoruz.