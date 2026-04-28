Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Gemi Gibi Otomobil Chery Tiggo X Tanıtıldı: 1500 KM Menzil!

Chery, yeni amiral gemisi SUV otomobili Tiggo X'i tanıttı. İşte hem tasarımı hem de özellikleriyle büyüleyen otomobil hakkında bilmeniz gerekenler.

Gökay Uyan

Türkiye’de de kullanıcıların çok ilgisini çekmeyi başaran bir marka olan Chery, Tiggo isimli SUV modellerine bir yenisini daha ekledi. Bu modellerin belki de şimdiye kadar en çok dikkat çeken otomobili olmayı başaracak 7 koltuklu SUV Tiggo X gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı.

Tiggo X modeli, Tiggo serisi otomobillerin en üstünde konumlanan bir araç olarak geliyor. Şık ve sert bir görünüme sahip otomobil; 5.050 mm uzunluk, 1.960 mm genişlik, 1.800 mm yükseklik, 2.950 mm aks mesafesiyle âdeta gemi gibi bir otomobil.

Üç sıralı koltuk düzenine sahip otomobili arazi kabiliyeti ve gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip akıllı bir lüks amiral gemisi SUV olarak nitelendirebiliriz. Diğer Tiggo modellerine kıyasla daha sağlam, dik bir SUV tasarımına sahip. Yüksek kaput çizgisi, daha geniş çamurluklar ve daha köşeli bir tasarım tercih edilmiş. Gövdesi %85 oranında yüksek mukavemetli çelikten oluşuyor.

Yeni Chery Tiggo X modeli performans açısından da oldukça etkileyici. Modelde hibrit güç aktarma sistemi bulunuyor. Aracın motoru 476 beygir gücü ve 630 Nm maksimum tork üretebiliyor. Araçta 8 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş 1.5T ve 2.0T içten yanmalı motor seçenekleri de sunuluyor.

Şarj edilebilir hibrit sistemi, çok uzun menzil sunmasıyla da dikkat çekiyor. Öyle ki otomobil devi trafından yapılan açıklamalara göre Tiggo X modeli, toplamda 1500 km’yi aşan menzil sunabiliyor. Araç hakkında şimdilik paylaşılan bilgiler bu kadar. Fiyatı ve iç mekân detaylarını bilmiyoruz.

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

GTA 6 Geliştiricisi, Oyunu Sızdıran Gazeteciyle Laf Dalaşına Girdi: Projemize ve Şirketimize Burnunu Sokma!

GTA 6 Geliştiricisi, Oyunu Sızdıran Gazeteciyle Laf Dalaşına Girdi: Projemize ve Şirketimize Burnunu Sokma!

