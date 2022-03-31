Will Smith'ten Tokat Yiyen Chris Rock'tan İlk Açıklama

Oscar Ödülleri'nde yaptığı esprinin ardından Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock, olay hakkında ilk kez bir açıklamada bulundu. Şimdilik uzun bir açıklama yapmayacağını söyleyen Rock, "bir noktada" bazı şeyler söyleyeceğini paylaştı.

Pazartesi günü düzenlenen Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith, Oscar sunucusu Chris Rock’a eşi hakkında yaptığı bir espri nedeniyle tokat atmıştı. Olayın yankıları halen sürerken ve Will Smith’ten de beklenen özür gelmişken, Chris Rock’tan herhangi bir açıklama bulunmuyordu. Bugünse durum en sonunda değişti.

The Guardian tarafından paylaşılan habere göre Oscar Ödülleri’nin ardından ilk gösterisi için Boston’a giden komedyen Chris Rock, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rock, elbette törendeki skandala ilişkin de bazı sorularla karşılaştı. Olay hakkında detaylı açıklama yapmazken, bunun çok yakında geleceğine işaret etti.

"Bir noktada bir şeyler söyleceğim"

Chris Rock, gazetecilere yaptığı açıklamada olay hakkında uzun bir konuşma bekleyenlere “Eğer bunu duymak için geldiyseniz, yapmayacağım. Bu hafta sonundan önce yazdığım koca bir gösteri var.” ifadelerini kullandı. Açıklamalarının devamındaysa törende yaşanan olayı hâlâ algılamaya çalıştığını belirtti. “Bir noktada” bu konuda bazı şeyler söyleyeceğini aktaran Rock, bunun “komik ve ciddi” bir şekilde olacağını da ekledi.

Öte yandan olaya ilişkin bir diğer açıklama da bugün Akademi tarafından yapılmıştı. Akademi, Will Smith’ten olayın ardından töreni terk etmesini istediğini ancak Smith’in bu talebi reddettiğini paylaştı. Ayrıca Will Smith’e yönelik kararın yakında geleceğine de işaret etti.