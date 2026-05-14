One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Samsung'un merakla beklenen One UI 9 güncellemesini alacak olan Samsung cihazları sizler için listeledik.

One UI 8.5'in kararlı sürümünün dağıtımı daha yeni başlamış olsa da Samsung şimdiden Android 17'yi temel alacak olan One UI 9 sürümü için hazırlıklarını sürdürüyor. Beta programı Galaxy S26 serisi için çoktan başlatıldı ve diğer Galaxy cihazları da yakında bu programa dâhil olacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

One UI 9 beta sürümü yayınlanırken akıllara gelen en önemli soru ise "Samsung telefonum One UI 9 olacak mı?" oluyor. Biz de sizler için bir sonraki büyük güncellemeye uygun cihazların tam listesini hazırladık.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

One UI 9 alacak Samsung cihazlar

Galaxy S serisi

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A serisi

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16 (LTE & 5G)

Galaxy A15 (LTE & 5G)

Galaxy A07 (LTE & 5G)

Galaxy A06 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55

Galaxy M55s

Galaxy M54

Galaxy M36

Galaxy M34

Galaxy M17

Galaxy M17e

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M07

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F70e

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F36

Galaxy F34

Galaxy F17

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F07

Galaxy F06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab A11+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Samsung'un bu listeyi henüz resmî olarak açıklamadığını belirtelim. Samsung'un net yazılım güncelleme politikası sayesinde hangi Galaxy cihazlarının güncellemeyi alacağını şimdiden biliyoruz ve liste de bu doğrultuda hazırlanmış durumda.

Android 17 tabanlı One UI 9.0'ın, Temmuz 2026'da piyasaya çıkacak olan Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde ilk kez kullanıma sunulması bekleniyor, kararlı sürümün ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde kullanıma açılması muhtemel.