One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Samsung'un merakla beklenen One UI 9 güncellemesini alacak olan Samsung cihazları sizler için listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

One UI 8.5'in kararlı sürümünün dağıtımı daha yeni başlamış olsa da Samsung şimdiden Android 17'yi temel alacak olan One UI 9 sürümü için hazırlıklarını sürdürüyor. Beta programı Galaxy S26 serisi için çoktan başlatıldı ve diğer Galaxy cihazları da yakında bu programa dâhil olacak.

One UI 9 beta sürümü yayınlanırken akıllara gelen en önemli soru ise "Samsung telefonum One UI 9 olacak mı?" oluyor. Biz de sizler için bir sonraki büyük güncellemeye uygun cihazların tam listesini hazırladık.

One UI 9 alacak Samsung cihazlar

Galaxy S serisi

  • Galaxy S26
  • Galaxy S26+
  • Galaxy S26 Ultra
  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE

Galaxy Z serisi

  • Galaxy Z TriFold
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5

Galaxy A serisi

  • Galaxy A57
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A37
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A17
  • Galaxy A16 (LTE & 5G)
  • Galaxy A15 (LTE & 5G)
  • Galaxy A07 (LTE & 5G)
  • Galaxy A06 5G

Galaxy M serisi

  • Galaxy M56
  • Galaxy M55
  • Galaxy M55s
  • Galaxy M54
  • Galaxy M36
  • Galaxy M34
  • Galaxy M17
  • Galaxy M17e
  • Galaxy M16
  • Galaxy M15
  • Galaxy M07
  • Galaxy M06

Galaxy F serisi

  • Galaxy F70e
  • Galaxy F56
  • Galaxy F55
  • Galaxy F54
  • Galaxy F36
  • Galaxy F34
  • Galaxy F17
  • Galaxy F16
  • Galaxy F15
  • Galaxy F07
  • Galaxy F06

Galaxy Tab serisi

  • Galaxy Tab S11
  • Galaxy Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab A11
  • Galaxy Tab A11+
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy XCover serisi

  • Galaxy XCover 7
  • Galaxy XCover 7 Pro

Samsung'un bu listeyi henüz resmî olarak açıklamadığını belirtelim. Samsung'un net yazılım güncelleme politikası sayesinde hangi Galaxy cihazlarının güncellemeyi alacağını şimdiden biliyoruz ve liste de bu doğrultuda hazırlanmış durumda.

Android 17 tabanlı One UI 9.0'ın, Temmuz 2026'da piyasaya çıkacak olan Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde ilk kez kullanıma sunulması bekleniyor, kararlı sürümün ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde kullanıma açılması muhtemel.

