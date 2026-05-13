2028'de çıkacak filmle bitecek Hızlı ve Öfkeli serisiyle ilgili hayranları sevindirecek haber geldi. Aynı evrende geçecek 4 dizinin geleceği açıklandı.

İlk olarak 2001 yılında hayatımıza giren aksiyon ve yarış türlerindeki film serisi Hızlı ve Öfkeli, tarihin en sevilen serilerinden biri olmayı başarmıştı. Yakın zamanda yapılan açıklamalarda ise ikonik serinin 27 yılın ardından 2028’de çıkacak Fast Forever isimli 11’inci film ile resmen sona ereceği duyurulmuştu.

Ancak dün serinin hayranlarını sevinçten havaya uçuracak bir haber geldi. Öyle ki Hızlı ve Öfkeli serisinin filmlerden sonra da devam edeceği resmen açıklandı. Aynı evrende geçen diziler geliyor.

4 Hızlı ve Öfkeli dizisi gelecek

NBCUniversal ve serinin başrolü ve yapımcısı Vin Diesel tarafından yapılan açıklamalara göre Peacock, Hızlı ve Öfkeli evreninde geçecek bir değil, toplam 4 yeni diziyle karşımıza çıkacak. Diesel, dizilerde yapımcı olarak görev almaya devam edecek. Mike Daniels ise senaristliği üstlenecek.

Universal Television imzası taşıyacak ve Peacock’ta yayımlanacak Hızlı ve Öfkeli dizileri hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Maalesef konuları, oyuncuları, çıkış tarihleri gibi detaylar henüz bilinmiyor. Diesel, hayranların daha fazla istemesinden ve evreni genişletmeyi düşündüklerinden dolayı bu dizilerin geleceğini ifade etti. İlerleyen zamanlarda yapımlar hakkında daha fazla detay öğrenebiliriz.