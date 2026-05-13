Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Hızlı ve Öfkeli Hayranlarını Sevindirecek Haber: 4 Dizi Geliyor!

2028'de çıkacak filmle bitecek Hızlı ve Öfkeli serisiyle ilgili hayranları sevindirecek haber geldi. Aynı evrende geçecek 4 dizinin geleceği açıklandı.

Hızlı ve Öfkeli Hayranlarını Sevindirecek Haber: 4 Dizi Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk olarak 2001 yılında hayatımıza giren aksiyon ve yarış türlerindeki film serisi Hızlı ve Öfkeli, tarihin en sevilen serilerinden biri olmayı başarmıştı. Yakın zamanda yapılan açıklamalarda ise ikonik serinin 27 yılın ardından 2028’de çıkacak Fast Forever isimli 11’inci film ile resmen sona ereceği duyurulmuştu.

Ancak dün serinin hayranlarını sevinçten havaya uçuracak bir haber geldi. Öyle ki Hızlı ve Öfkeli serisinin filmlerden sonra da devam edeceği resmen açıklandı. Aynı evrende geçen diziler geliyor.

4 Hızlı ve Öfkeli dizisi gelecek

NBCUniversal ve serinin başrolü ve yapımcısı Vin Diesel tarafından yapılan açıklamalara göre Peacock, Hızlı ve Öfkeli evreninde geçecek bir değil, toplam 4 yeni diziyle karşımıza çıkacak. Diesel, dizilerde yapımcı olarak görev almaya devam edecek. Mike Daniels ise senaristliği üstlenecek.

Universal Television imzası taşıyacak ve Peacock’ta yayımlanacak Hızlı ve Öfkeli dizileri hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Maalesef konuları, oyuncuları, çıkış tarihleri gibi detaylar henüz bilinmiyor. Diesel, hayranların daha fazla istemesinden ve evreni genişletmeyi düşündüklerinden dolayı bu dizilerin geleceğini ifade etti. İlerleyen zamanlarda yapımlar hakkında daha fazla detay öğrenebiliriz.

Yüzüklerin Efendisi Dizisi Rings of Power'ın 3. Sezonunun Çıkış Tarihi Açıklandı Yüzüklerin Efendisi Dizisi Rings of Power'ın 3. Sezonunun Çıkış Tarihi Açıklandı

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Netflix, Sex/Life’taki ’Malum’ 18+ Sahneyi 20 Milyon Kişinin Başa Sarıp Sarıp Yeniden İzlediğini Açıkladı

Netflix, Sex/Life’taki ’Malum’ 18+ Sahneyi 20 Milyon Kişinin Başa Sarıp Sarıp Yeniden İzlediğini Açıkladı

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com