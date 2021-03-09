Chrome OS, 10. Yaşını Yeni Tasarımı ve Özelliklerle Kutluyor

Google Chrome OS 10. yaş gününü kutlarken, yepyeni özellikler ve tasarımıyla göz dolduruyor. Chrome OS’in 10. yılına özel tanıtılan tasarımı kullanıcılarını oldukça mutlu edecek cinsten.

Google’ın Chrome OS işletim sistemini ilk yayınladığı dönemden bu yana 10 yıl geçmiş Chrome OS günden güne gelişen ve yenilenen yapısıyla popülerliğini gitgide artırıyor. Chrome OS 89’la beraber yeni birçok özelliğe erişim sağlıyor olacaksınız. Chromebook’lar da kullanıma sunulan özellikler Android cihazlarla tam senkron çalışmayı sağlayacak.

Duyurulan özelliklerin birçoğu geçtiğimiz beta sürümde gösterilmişti. Canlı ortamda yayına alınan özellikler artık stabil olarak hayatımıza girmiş durumda. Beta ortamda uzun zamandır geliştirilen bu özelliklerin birkaçını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Özellikle “Telefon Merkezi” uygulamasıyla telefonunuzu “PC” ortamından kullanabilir olacaksınız.

Chrome OS’in 10. yıl güncellemeleri

Telefon merkezi uygulamasını bir önceki paragrafımızda kısaca bahsetmiştik. Detaylandıracak olursak, Android telefonunuzu Chromebook’la eşleyerek sms görüntüleyip gönderebilir, telefonun pil ömrünü ve cep telefonu sinyal durumunuzu takip edebilirsiniz. Yine telefonunuzu çaldırmak için Chromebook’u kullanabileceksiniz. Wi-Fi senkronizasyonu özelliği yine yeni eklenen özellikler içinde yer alıyor. Wi-Fi senkronizasyonu sayesinde güvenli ağlara Google Mail özelliğinizle otomatik bağlanabilir olacaksınız. Hızlı ayarlar seçeneği de uzun zamandır beklenen bir özellikti. Hızlı bir şekilde ekran görüntüsü, video kaydı gibi ekran yakalama özellikleri buraya eklendi.

8 adete kadar medya denetimleri sayesinde sanal masaüstü oluşturabileceksiniz. Yine hızlı cevaplar, ebeveyn özellikleri gibi özellikler de eklenenler arasında. Ebeveyn özellikleri sayesinde çocuğunuz için okul hesabı oluşturup Family Link’le senkron edebileceksiniz. Ayrıca tek bir tıkla son Chrome sekmelerini de artık görebileceksiniz. Elbette birçok kişi bu özelliklerin hemen hepsinin Windows ya da macOS’da olduğunu belirtebilir ancak Chrome OS için 10 yıl gibi kısa bir sürede böyle geliştirmeler yapmak oldukça ciddi bir iş.