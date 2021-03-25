Google'ın 10 sene önce piyasaya sürdüğü Chrome OS işletim sistemine sahip Chromebook'ların rekabette geride kaldığı en önemli nokta oyun performansıydı. Gelen yeni haberlere göre Google bu konudaki açığı kapatmak için çalışmalara başladı ve yakında Chrome OS'a bir 'oyun modu' gelecek.

Google'ın Chrome OS işletim sistemine sahip Chromebook'lar özellikle 2020 yılı içerisinde ciddi bir popülarite kazanmış ve hatta Windows ve macOS işletim sistemine sahip cihazları gerisinde bırakarak en çok satan dizüstü bilgisayarlar listesinde ilk sıraya yerleşmişti.

Bu gelişme ile birlikte Google için kritik bir kazanç kapısı haline gelen Chromebook'lar, yoğun olarak iş amaçlı kullanılıyor ve oyun noktasında henüz sağlıklı bir performans sağlayamıyor. Tabii ki bu noktada kritik sebeplerden biri, Chromebook'ların genellikle daha düşük donanımlara sahip cihazlar olmaları ancak Chrome OS, donanım noktasının da dışında pek çok oyun için destek sağlamıyor. Örneğin Steam'de yer alan yüzlerce oyunu Chromebook'lar üzerinden oynamak henüz mümkün değil. Ancak gelen bazı haberlere göre Google yakında bu sorunu çözerek Chromebook'ları oyun piyasasında da aktif bir seçenek haline getirmeyi amaçlıyor.

Yeni Oyun Modu'nun daha güçlü Chromebook'larla birlikte geleceği düşünülüyor:

Chromebook'ları oyuncular için de birer seçenek haline getirmeyi amaçlayan Google'ın daha güçlü donanımlarla gelecek Chromebook'lar için çalışmalar gerçekleştirdiği biliniyor. Oyun Modu'nun da bu güçlü Chromebook'lar ile birlikte Chrome OS'a Steam oyunlarının desteklenmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Chrome OS'da oyun modu, Google'ın Valve ile bir süredir üzerinde çalıştığı 'Borealis' isimli sanal makine ile sağlanacak. Borealis, Steam oyunlarını Chrome OS için optimize ederek oyunların tamamının sorunsuz çalışmasını sağlayacak. Bu özelliğin ve ayrıca oyunların yüksek performans ile oynanmasına imkan tanıyacak yeni Chromebook'ların ne zaman karşımıza çıkacağı henüz kesinleşmemiş olsa da öngörüler 2021 sonunu işaret ediyor.