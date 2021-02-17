Chromebook, 2020 Satışlarında Macbook'u Gerisinde Bıraktı

Prestijli araştırma şirketlerinden IDC, 2020 yılında Chromebook dizüstü bilgisayarların Macbook satışlarını geride bıraktığını açıkladı.

2020 yılı boyunca en çok satılan dizüstü bilgisayar modeli sizce hangisi olmuştur diye sorsak, muhtemelen aklınıza başta Windows ya da MacOS işletim sistemine sahip modeller gelecektir. ABD’nin en prestijli araştırma şirketlerinden IDC’nin paylaştığı verilere göre 2020 senesinde en çok satan modeller, ChromeOS işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayarlar oldu.

Açıklanan verilere göre, tüm bir yıl boyunca Chromebook model dizüstü bilgisayarlar, MacBook’lardan daha fazla satış rakamına sahip oldu ve bu da Google için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Chromebook, 2020 yılını Apple'dan iki kat daha iyi durumda bitirdi

IDC’nin paylaştığı veriler, Chromebook’ların dizüstü bilgisayar piyasasında ne kadar önemli bir yere geldiğini gösteriyor ve Apple ve Microsoft’a karşı güçlü bir rakip olduğunu kanıtlıyor. 2020’nin ilk çeyreğine baktığımız zaman Apple’ın piyasaya hızlı bir giriş yaptığını ve pazar payının %5,8’ini, ChromeBook’ların ise %5,3’ünü elinde tuttuğunu görüyoruz.

Bu oranlar, yılın ikinci çeyreğinde büyük bir değişime uğramış ve ChromeBook pazar payı konusunda %10’a yükselirken, Apple’da bu oran %7,6’da kalmış. Bütün bir yıl boyunca bu oranlarda minik değişiklikler oluyor ancak Chromebook, yılın son çeyreğini %14,4, Apple ise %7,7 market payıyla kapattı.