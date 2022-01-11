Efsanevi korku filmi serisi Çığlık’ın son filmi Çığlık 5’in vizyona girmesine günler kaldı. Filmin son fragmanı bugün yayınlandı.

Serinin ilk filmi 1996 yılında yayınlanmış, büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Ardından Çığlık 2, Çığlık 3 ve en son 2011’de Çığlık 4 vizyona girmişti. İlk yayınlandığı günden bu yana korku ve gerilim türünde sıkça adı geçen film serisinin yeni filmi Çığlık 5’in vizyona girmesine çok az kaldı.

Filmin hikayesi, çığlık maskesi takan bir seri katilin, kurbanlarını telefonla arayarak filmler hakkında sorular sorup, işkence etmesiyle başlamıştı. Hikâye kaldığı yerden devam ediyor.

Çığlık 5 ne zaman vizyona girecek?

Serinin ilk filmi 1996 yılında yayınlanmış, büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Ardından Çığlık 2, Çığlık 3 ve en son 2011’de Çığlık 4 vizyona girmişti. İlk yayınlandığı günden bu yana korku ve gerilim türünde sıkça adı geçen film serisinin yeni filmi Çığlık 5’in vizyona girmesine çok az kaldı. Korku filmi serileri arasında her zaman öne çıkan Çığlık, Korkunç Bir Film adlı komedi dizisinden, 3 sezonluk Çığlık dizisine uyarlandı, pek çok yapıma lham oldu. Korku filmi dünyasının ikonik karakterlerinden çığlık maskeli seri katil Ghostface, o kadar popüler oldu ki birçok filmlere konu oldu.

Efsanevi korku filmi serisinin 5. Filminin başrollerinde şimdiye kadarki 4 filmde de olduğu gibi yine Courtney Cox, Neve Campbell ve David Arquette yer alıyor. İlk 4 filmin de yönetmenliğini üstlenen Wes Craven’in yaşamını yitirmesinin ardından çekilen filmin yönetmen koltuğunu bu kez Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett paylaşıyor. Serinin son filmi Çığlık 5’in vizyon tarihi geçtiğimiz yıl duyurulmuş ve zaman içinde bazı tanıtım videoları yayınlanmıştı. Şimdi ise filmin vizyona girmesine günler kalmışken son fragmanı yayınlandı. Seri katil Ghotstface, esrarengiz cinayetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Merakla beklenen Çığlık 5, 14 Ocak’ta vizyona girecek.

Çığlık 5’in son fragmanı: