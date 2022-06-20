Türkiye’nin en büyük şikayet platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Platformu (CİMER), vatandaşın yaşadığı her türlü sorunda başvurduğu bir hizmet haline geldi. Ancak bazen öyle şikayetler yapılıyor ki akıllara ziyan…

2015’te kurulan CİMER’e, Mayıs 2022 rakamlarına göre Türkiye nüfusunun %10’u şikayette bulundu. Sadece 2021 yılında 200 bin şikayet yapıldı. Bu şikayetler sayesinde kaçak eczaneler enselendi, dayakçı öğretmenler görevlerinden uzaklaştırıldı ve pek çok vatandaşlık hizmeti iyileştirildi.

Elbette CİMER gibi bir hizmet amacı dışında da kullanılıyor. Dönem dönem basına öyle şikayetler yansıyor ki böyle bir teknolojik imkana neden sahip olduğumuzu sorgulatır cinsten. Listeye bakınca kim bilir CİMER ekibi neler görüyordur diye düşünüyor insan…

Hafif başlayalım, Twitter’daki fenomen tartışma CİMER’e sıçramıştı: Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?

Şikayetin sebebi kararsızlık mı yoksa soğan detayı sebebiyle tartışma çıkma ihtimali mi bilemedik. Ancak o dönem CİMER ekibi bu şikayeti alıp Twitter’da değerlendirmiş :)

Risk sebebiyle dişini çekmen doktora para cezası verilip, o paranın kendisine ödenmesini talep eden hasta paranoyaklığı:

Cumhurbaşkanı bu şikayetleri tek tek okuyordur zaten değil mi?

“Kadiköy Belediyesi ücretsiz çorbayla bana çip yerleştirdi”

Aşı bitti, çorba başladı. Unutmayın, “Bir şey ücretsizse ürün sizsiniz”.

Şikayet değil, yanıtı daha ilginç:

“Manisa şehir hastanesi kardiyoloji bölüm doktorlarından Dr. Nihat Madak bey hastane çalışma saatleri içersinde mola saatine 30 dakika kala yani saat 12.00’da sonrasında ise mola Saat 3'te hasta bakmaya başlıyor. Manisa il şehzadeler sağlık bakanlığına şikayette bulunmak için aradım adını vermiş oldugum doktor için değil diğer doktorlarda çalışma saatlerine düzenli şekilde riayet etmiyorlar bu durumla ilgilenmeniz dileğiyle arz ederim.”

Doktorun bu şikayete cevabı ise “Hasta haklıdır” şeklinde oldu ama bir sürprizle:

Basit bir sorumuz var: Parkta yoga yapan kadınların şikayet edilmesi mi komik, yoksa bu şikayet üzerine güvenlik görevlilerinin gelip kadınlara engel olması mı?

Olay Eskişehir, Odunpazarı’nda yaşandı. Bir grup kadının parktaki yoga aktivitesi, yapılan bu absürt şikayet sonrası güvenlik güçleri tarafından engellendi. Hatta yerel yönetim yogayı yasakladı bir süre… Yorumu size bırakıyoruz.

Fatih Altaylı olay üzerine yazdığı bir köşe yazısında “Vatandaşın sesini duyurması için kurulan sistem, hukuk dışı bir yasaklama merkezi gibi çalışıyor.” diyor, haklı da.

Tartışmalı bir başka şikayet de içki içen öğretmen hakkında yaşanmıştı hatırlarsınız:

Öğretmenin eşine göre içki içtiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan öğretmen şikayet edildi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından arandı. Masalarındaki bardakları kaldıran ünlüler ile bu olay arasında sizce nasıl bir bağlantı var? Dahası, bir insan alkol alabilir de almayabilir, hatta bu kişi bir öğretmen olabilir de. Peki sizce paylaşması ne kadar doğruydu? Yorumunuza bırakıyoruz.

Libya’da görev yaparken komutanlarını şikayet eden 56 askerin görevden alınması:

Tamamı uzman çavuş olan 56 asker, komutanlarının kendilerine “mobbing” yaptığını belirterek şikayette bulununca disiplin soruşturması açıldı ve tamamı görevden alındı. İddialara göre ilgili komutanın rütbesi Yarbay olduğundan bu şikayet ters tepmişti anlaşılan.

Depremde yıkıldıktan sonra hiç elektrik bağlanmayan ev hakkında “kaçak elektrik kullanıyor” şikayeti… Ev sahibi, hayatını kaybedeli yıllar olmuşken üstelik:

Bu olay da Van’da yaşandı. İş insanı Murat Zortul’un babası Tayyar Zortul, 2013’te Tekirdağ’da vefat etti ve orada toprağa verildi. Vefatından 4 yıl sonra 2017’de kendisinin Van Erçiş’teki evinde “kaçak elektrik kullandığı” gerekçesiyle CİMER’e şikayet yapıldı. Ardından Tayyar zortul hakkında 2 adet tutanak tutuldu. Oğlu Murat Zortul’a toplam 14 bin TL’yi aşan 2 para cezası verildi.

“Çocuğumun cinsiyetini söyledi, heyecanıma engel oldu”

“Hamile eşimin kontrolünü yaptığı esnada eşimin talebi olmamasına rağmen ve eşimin yanında olmadığım halde çocuğumun cinsiyetini kendisine bildirmiş ve benim hayatımda yaşayabileceğim en büyük heyecanıma engel olmuştur. Bu da benim ve eşimin çok üzülmesine, tartışmalar yaşamamıza sebebiyet vermiştir”

Haklılık payı olan bir şikayet mi sizce?

Bombayı sona sakladık, ancak bu kez bir şikayet değil bir soru sorulmuştu, muhakkak hatırlayanlarınız olacaktır: “Lozan'da madenlerimizi çıkarmaya engel gizli madde var mı?”

BTP Genel Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı’na yöneltilen bu soru, halka mal olmuş “Lozan’da gizli madde” var komplo teorisinin fitilini ateşleyecek cinsten. Öyle de oldu. Bir genç kalkıp bu soruyu CİMER’e iletti. CİMER’in de konuya yanıtı şu şekilde oldu:

Kaynaklar: T24, SuperHaber, BirGün, HaberTürk, Hürriyet, Hürriyet 2, Tele1, Gıda Dedektifi, Sağlık Personel Haber, Sözcü.