Çin, Gizli Otomobil Kapı Kollarını Yasaklıyor: Peki Ama Neden?

Çin, 2027'den itibaren acil durumlarda mekanik olarak açılmayan elektrikli gizli kapı kollarına yasak ve üretim durdurma yaptırımı getiriyor.

Elektrikli araçlarla birlikte popülerleşen gövdeye gömülü kapı kolları, Çin pazarında ciddi bir güvenlik denetimiyle karşı karşıya.

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Çin Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yeni taslak düzenleme, acil durumlarda veya elektrik kesintilerinde kapıların açılamaması riskine karşı, tamamen elektrikle dışarı çıkan gizli kapı kollarına yönelik katı kısıtlamalar ve üretim durdurma yaptırımları getiriyor.

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2027 itibarıyla mekanik açılma şartı

Taslağa göre 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren Çin'de yeni bir araç tasarımı tescil ettirmek isteyen üreticiler, "yenilikçi" olarak sınıflandırılan donanımlar için ek teknik ve güvenlik doğrulama verileri sunmak zorunda kalacak. Düzenlemenin merkezinde ise gövdeyle tamamen hemzemin olan ve yalnızca elektrik sinyaliyle dışarı çıkan gizli kapı kolları yer alıyor.

Yeni kurallar kapsamında, açılmak ve serbest kalmak için yalnızca elektrik enerjisine bağımlı olan dış kapı kollarının kullanımı yasaklanacak. Yarı gömülü tasarımların varlığını sürdürmesine ancak mekanik olarak çalışabilmeleri ve elin kavrayabilmesi için en az 6 x 2 santimetrelik (2,4 x 0,8 inç) bir tutma boşluğu sunmaları şartıyla izin verilecek. Düzenleme yalnızca kapı kollarıyla da sınırlı kalmıyor; dış aydınlatma, silecekler ve buğu çözme gibi güvenlik açısından kritik işlevlerin dokunmatik ekran menülerinden çıkarılarak fiziksel kumandalarla kontrol edilmesi zorunlu tutuluyor.

Hiçbir marka muaf tutulmayacak

Hâlihazırda satış onayı almış araçlar da yeni standartlardan muaf tutulmayacak. Otomobil üreticilerinin onaylı modeller için gerekli teknik ve doğrulama belgelerini tamamlamaları adına 1 Temmuz 2027 tarihine kadar süreleri bulunuyor. Donanım değişikliklerinin tamamlanması içinse ayrı bir geçiş süreci tanınacak.

Uyumluluk süreci yalnızca mekanik bir kol eklemekle sınırlı değil. Düzenleme taslağı; yapısal ve yazılımsal güvenilirlikten çevre koşullarına uyuma, ısıtma-soğutma performansından su ve toz sızdırmazlığına kadar 51 ayrı parametrenin belgelenmesini şart koşuyor. Yenilikçi tasarımların ayrıca en az 30 bin kilometrelik gerçek yol dayanıklılık testinden geçmesi gerekecek. Belirtilen takvime uymayan, belgelendirme sürecini aksatan veya yapılan incelemelerde doğrudan güvenlik riski taşıdığı tespit edilen modeller için derhâl üretim durdurma kararı verilecek ve üreticilerden kapsamlı bir geri çağırma planı talep edilecek.